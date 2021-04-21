RAMAZAN İMSAKİYE
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Fahriye Evcen ile Mihre Çelikkol kardeş gibi! Meğer Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'sinin eşi...

Mihre Çelikkol, Fahriye Evcen ile kardeş gibi! Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından olan 38 yaşındaki İbrahim Çelikkol, Siyah Beyaz Aşk, Muhteşem İkili, Merhamet, İffet gibi dizilerin ardından şimdilerde Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide Mehdi karakterine hayat veriyor. Özel hayatı çok merak edilen İbrahim Çelikkol'un eşini görenler dönüp bir daha bakıyor. Nedeni ise güzel eşinin Fahriye Evcen'e olan benzerliği... Sosyal medya kullanıcıları bu benzerliği görünce dile getirmekten geri durmadı. İşte başta İbrahim Çelikkol olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

21.04.2021 16:38 - Son Güncelleme: 21.04.2021 16:38
Fahriye Evcen ile Mihre Çelikkol kardeş gibi! Meğer Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'sinin eşi...

Şimdilerde Doğduğunda Ev Kaderindir adlı dizide hayat verdiği Mehdi karakteriyle ekranlarda boy gösteren İbrahim Çelikkol bir yandan da özel hayatında mutluluğun keyfini sürüyor. 2017 yılında hayatını mimar Mihre Mutlu ile birleştiren İbrahim Çelikkol bir de çocuk sahibi oldu. İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Çelikkol ise hem güzelliği hem de Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'e olan benzerliğiyle görenleri şaşırtıyor.

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Fahriye Evcen ile Mihre Çelikkol kardeş gibi! Meğer Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'sinin eşi...

İşte başta İbrahim Çelikkol olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

Fahriye Evcen ile Mihre Çelikkol kardeş gibi! Meğer Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'sinin eşi...

DANILO ZANNA VE EĞİ TUĞÇE DEMİRBİLEK ZANNA

Fahriye Evcen ile Mihre Çelikkol kardeş gibi! Meğer Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'sinin eşi...
Fahriye Evcen ile Mihre Çelikkol kardeş gibi! Meğer Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'sinin eşi...

Danilo Zanna ile 2012 yılında hayatını birleştiren Tuğçe Demirbilek 20 Mart 1981 yılında Giresun'da doğdu. Tuğçe Demirbilek'in aslen Giresunlu olduğunu söylemek mümkündür. Tuğçe Demirbilek burcu ise balıktır.