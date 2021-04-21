Fahriye Evcen ile Mihre Çelikkol kardeş gibi! Meğer Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'sinin eşi...

Mihre Çelikkol, Fahriye Evcen ile kardeş gibi! Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından olan 38 yaşındaki İbrahim Çelikkol, Siyah Beyaz Aşk, Muhteşem İkili, Merhamet, İffet gibi dizilerin ardından şimdilerde Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide Mehdi karakterine hayat veriyor. Özel hayatı çok merak edilen İbrahim Çelikkol'un eşini görenler dönüp bir daha bakıyor. Nedeni ise güzel eşinin Fahriye Evcen'e olan benzerliği... Sosyal medya kullanıcıları bu benzerliği görünce dile getirmekten geri durmadı. İşte başta İbrahim Çelikkol olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

21.04.2021 16:38 - Son Güncelleme: 21.04.2021 16:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





