Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın biricik kardeşiydi! Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’nin son hali olay! "Buse Varol sandım"
Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın biricik kardeşiydi! Neslihan Atagül, Bennu Yıldırımlar, Güven Hokna, Deniz Çakır, Tolga Karel gibi oyuncuların yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinde Ayşe karkaterini canlandıran Şebnem Ceceli, büyüyüp genç kız oldu. 2006-2010 yıllarında arasında Kanal D'de yayınlanan dizide Halil Ergün'ün canlandırdığı Ali Rıza Bey'in en küçük kızını oynayan Ceceli, son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Henüz 5 yaşındayken kamera karşısına geçen oyuncu, son haliyle Alişan'ın eşi Buse Varol'a benzetildi. İşte Yaprak Dökümü'nün minik Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin son hali...
20.04.2022 00:33 - Son Güncelleme: 20.04.2022 00:33
Henüz 5 yaşındayken kamera karşısına geçen Şebnem Ceceli, 2006-2010 yıllarında arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü dizisinde Ali Rıza Bey'in en küçük kızı Ayşe'yi canlandırmıştı.
Ceceli'nin son hali Instagram'da kısa sürede gündem olurken genç kız, Alişan'ın eşi Buse Varol'a benzetildi.