RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın biricik kardeşiydi! Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’nin son hali olay! "Buse Varol sandım"

Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın biricik kardeşiydi! Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’nin son hali olay! "Buse Varol sandım"

Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın biricik kardeşiydi! Neslihan Atagül, Bennu Yıldırımlar, Güven Hokna, Deniz Çakır, Tolga Karel gibi oyuncuların yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinde Ayşe karkaterini canlandıran Şebnem Ceceli, büyüyüp genç kız oldu. 2006-2010 yıllarında arasında Kanal D'de yayınlanan dizide Halil Ergün'ün canlandırdığı Ali Rıza Bey'in en küçük kızını oynayan Ceceli, son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Henüz 5 yaşındayken kamera karşısına geçen oyuncu, son haliyle Alişan'ın eşi Buse Varol'a benzetildi. İşte Yaprak Dökümü'nün minik Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin son hali...

20.04.2022 00:33 - Son Güncelleme: 20.04.2022 00:33
Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın biricik kardeşiydi! Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’nin son hali olay! Buse Varol sandım

Henüz 5 yaşındayken kamera karşısına geçen Şebnem Ceceli, 2006-2010 yıllarında arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü dizisinde Ali Rıza Bey'in en küçük kızı Ayşe'yi canlandırmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın biricik kardeşiydi! Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’nin son hali olay! Buse Varol sandım

Genç oyuncu, yıllar sonra ortaya çıktı. Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla beğeni toplayan Ceceli'nin son hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın biricik kardeşiydi! Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’nin son hali olay! Buse Varol sandım

Ceceli'nin son hali Instagram'da kısa sürede gündem olurken genç kız, Alişan'ın eşi Buse Varol'a benzetildi.

Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın biricik kardeşiydi! Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’nin son hali olay! Buse Varol sandım

İşte Şebnem Ceceli'nin görenleri şaşkına çeviren son hali başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın biricik kardeşiydi! Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’nin son hali olay! Buse Varol sandım

Volkan Demirok

SON DAKİKA