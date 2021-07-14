Fahriye Evcen ile Burak Özçivit mavi tura çıktı! Ünlü oyuncu dümene geçti o görüntüler "Burak kaptan geliyor" dedirtti
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit mavi tura çıktı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, yapımın sezon finali yapmasının ardından eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile birlikte tatile çıktı. Tatil için Bodrum'un tercih eden ünlü çift, önceki gün Gümüşlük'te objektiflere takıldı. Mavi tura çıkan ikiliden Burak Özçivit bir ara dümene geçti ve "Burak kaptan geliyor" dedirtti. Gezinti sonrası ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı da ihmal etmeyen ünlü çift, oğulları Karan Özçivit ile ilgili özel okul iddialarına yanıt verdi. İşte detaylar…
14.07.2021 18:32
- Son Güncelleme: 14.07.2021 18:32
Tatil için tercihlerini Bodrum'dan yana kullanan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, geride bıraktığımız gün Gümüşlük'te objektiflere takıldı.
'BURAK KAPTAN GELİYOR'
Mütevazı günlük tekneleriyle gezintiye çıkan ünlü çift, rahat kıyafet tercihleriyle dikkat çekerken Burak Özçivit bir ara teknenin dümenine geçerek "Burak kaptan geliyor" dedirtti.
Teknede sık sık telefonuyla ilgilenen 35 yaşındaki güzel oyuncu Fahriye Evcen de bol bol fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştirdi.
Bodrum koylarını gezen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, mavi tur sonrası kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.