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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit gece gezmesinde yakalandı! Burak Özçivit’in romantikliği dikkat çekti! “Fahriye çok şanslı”

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit, 7 yıl önce meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten Karan ve Kerem adlarında iki evladı olan ünlü çift, önceki gece lüks otomobillerinde kameralara takıldı. Gece gezmesine çıkan ikiliden Burak Özçivit'in eşine aldığı kırmızı güller dikkat çekerken Fahriye Evcen'e kıskançlık sorusu yöneltildi. Bakın Evcen ne yanıt verdi!

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 09:57 Güncelleme 11 Haziran 2024, 10:12
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit gece gezmesinde yakalandı! Burak Özçivit’in romantikliği dikkat çekti! “Fahriye çok şanslı” 1

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakteriyle büyük beğeni toplayan Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit gece gezmesinde yakalandı! Burak Özçivit’in romantikliği dikkat çekti! “Fahriye çok şanslı” 2

Bu evlilikten Karan ve Kerem adlarında iki evladı olan ünlü çift, önceki gece lüks otomobillerinde kameralara takıldı.

Fahriye Evcen, Burak Özçivit'i kıskanıyor mu?

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit gece gezmesinde yakalandı! Burak Özçivit’in romantikliği dikkat çekti! “Fahriye çok şanslı” 3

Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan ikiliden Burak Özçivit'in eşine aldığı kırmızı güller dikkat çekti.

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