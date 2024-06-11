Fahriye Evcen ile Burak Özçivit gece gezmesinde yakalandı! Burak Özçivit’in romantikliği dikkat çekti! “Fahriye çok şanslı”

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit, 7 yıl önce meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten Karan ve Kerem adlarında iki evladı olan ünlü çift, önceki gece lüks otomobillerinde kameralara takıldı. Gece gezmesine çıkan ikiliden Burak Özçivit'in eşine aldığı kırmızı güller dikkat çekerken Fahriye Evcen'e kıskançlık sorusu yöneltildi. Bakın Evcen ne yanıt verdi!