Fahriye Evcen hamileliği doğruladı, Karan bebeğe kardeş geliyor! Fahriye - Burak Özçivit çifti ilk kez konuştu: "Kız mı erkek mi?" 

"Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım kapalı yola girdim farkında olmadan. Daha haberi yeni almışız, kız mı olsun erkek mi olsun?' modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullandı. Fahriye Evcen'in, 2,5 aylık hamile olduğu, bebeklerinin cinsiyetinin belli olmadığı öğrenildi.

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