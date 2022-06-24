Fahriye Evcen hamileliği doğruladı, Karan bebeğe kardeş geliyor! Fahriye - Burak Özçivit çifti ilk kez konuştu: "Kız mı erkek mi?"
Fahriye Evcen hamileliği doğruladı, Karan bebeğe kardeş geliyor! Fahriye - Burak Özçivit çifti ikinci bebekle ilgili ilk kez konuştu. İkinci bebeklerini bekleyen Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit, Bodrum'da üstü açık araçlarıyla gezerken görüntülendi. Heyecanlı olduklarını dile getiren ünlü çift bakın neler söyledi.
"KIZ MI ERKEK Mİ?"
Fahriye Evcen hamileliği doğruladı, Karan bebeğe kardeş geliyor! Fahriye - Burak Özçivit çifti ilk kez konuştu.
İkinci kez anne-baba olacakları söylenen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, önceki gün Bodrum'da objektiflere yansıdı.
"Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım kapalı yola girdim farkında olmadan. Daha haberi yeni almışız, kız mı olsun erkek mi olsun?' modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullandı. Fahriye Evcen'in, 2,5 aylık hamile olduğu, bebeklerinin cinsiyetinin belli olmadığı öğrenildi.
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