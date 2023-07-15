Fahriye Evcen güneş banyosunda! Aile boyu tatilden paylaşan Fahriye fiziğiyle hayran bıraktı! Kerem'in ilk görüntüleri sonrası...
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi. 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, Ocak ayında ise minik oğulları Kerem'e kavuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü çiftten Evcen tekne paylaşımlarıyla bir kez daha çok konuşuldu.
15.07.2023 16:15 - Son Güncelleme: 15.07.2023 16:15
Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi ve 2019'da Karan'ı kucağına alarak ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadı.
Burak Özçivit ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, çocuklarıyla birlikte tekne tatiline çıktı.