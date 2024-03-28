Fahriye Evcen evinin bahçesinde güneş banyosu yaptı! En cesur haliyle beğeni topladı! Burak Özçivit ile aşk yuvası dikkat çekti

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Evinin bahçesinde güneşlendiği anları paylaşan Evcen, cesaretini konuşturarak en doğal haliyle kamera karşısına geçti. Sıfır makyaj yakın çekim yapan Evcen, güzelliğiyle bir kez daha hayran bırakırken ünlü çiftin lüks villası dikkat çekti. İşte Fahriye Evcen'in beğeni toplayan paylaşımı...