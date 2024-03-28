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Fahriye Evcen evinin bahçesinde güneş banyosu yaptı! En cesur haliyle beğeni topladı! Burak Özçivit ile aşk yuvası dikkat çekti

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Evinin bahçesinde güneşlendiği anları paylaşan Evcen, cesaretini konuşturarak en doğal haliyle kamera karşısına geçti. Sıfır makyaj yakın çekim yapan Evcen, güzelliğiyle bir kez daha hayran bırakırken ünlü çiftin lüks villası dikkat çekti. İşte Fahriye Evcen'in beğeni toplayan paylaşımı...

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 09:40 Güncelleme 28 Mart 2024, 09:40
Fahriye Evcen evinin bahçesinde güneş banyosu yaptı! En cesur haliyle beğeni topladı! Burak Özçivit ile aşk yuvası dikkat çekti 1

Meslektaşı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Fahriye Evcen evinin bahçesinde güneş banyosu yaptı! En cesur haliyle beğeni topladı! Burak Özçivit ile aşk yuvası dikkat çekti 2

Ünlü oyuncu, evinin bahçesinde güneşlendiği anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı.

Fahriye Evcen evinin bahçesinde güneş banyosu yaptı! En cesur haliyle beğeni topladı! Burak Özçivit ile aşk yuvası dikkat çekti 3

Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle kamera karşısına geçen Evcen, bir kez daha güzelliğiyle hayran bıraktı.

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