Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'la denizin içinden paylaştı sosyal medya onları konuştu: "Babasının hık demiş burnundan düşmüş"
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'la denizin içinden paylaştı sosyal medya onları konuştu. 2017 yılında dünyaevine giren yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile güzel oyuncu Fahriye Evcen 2019 yılında ilk evlatları olan Karan'ı kucaklarına aldı. Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen Instagram'dan paylaştığı tatil karesi ile sosyal medyanın gündeminde. Bodrum'da olan Özçivit ailesinin deniz keyfi yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
29.07.2022 17:04 - Son Güncelleme: 29.07.2022 17:04
'ÖZÇİVİT'LER DENİZDE
Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'la denizin içinden paylaştı sosyal medya onları konuştu.
Geçtiğimiz günlerde tekneden paylaştığı bu karelerle gündeme gelmişti Fahriye Evcen... Eşi Burak Özçivit ile ikinci bebeklerini bekleyen Fahriye şimdilerde
Burak Özçivit'in de yanına gelmesi ile deniz keyfi yapan Fahriye, oğlu ile eğlendiği anlardan bu kareyi takipçileri ile paylaştı.