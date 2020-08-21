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Fahriye Evcen en doğal haliyle sosyal medyayı yaktı geçti: Bu kadar güzel olamazsın! Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen...

Kuruluş Osman'ın oyuncusu Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren 33 yaşındaki Fahriye Evcen, geçtiğimiz yılın nisan ayında anne olmuştu. Oğlu Karan'ı kucağına aldıktan kısa bir süre sonra doğum kilolarından kurtulan Fahriye Evcen bir süre ekranlardan uzak kalacak olsa da sosyal medyada hayli aktif. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı tatil karelerinin ardından Fahriye Evcen makyajsız ve filtresiz fotoğrafını paylaştı. Fahriye Evcen'in makyajsız hali takipçilerden tam not alırken 'Bu kadar güzel olamazsın Fahriye' yorumları yapıldı.

21.08.2020 17:32 - Son Güncelleme: 21.08.2020 17:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





