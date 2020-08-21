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Fahriye Evcen en doğal haliyle sosyal medyayı yaktı geçti: Bu kadar güzel olamazsın! Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen...

Kuruluş Osman'ın oyuncusu Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren 33 yaşındaki Fahriye Evcen, geçtiğimiz yılın nisan ayında anne olmuştu. Oğlu Karan'ı kucağına aldıktan kısa bir süre sonra doğum kilolarından kurtulan Fahriye Evcen bir süre ekranlardan uzak kalacak olsa da sosyal medyada hayli aktif. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı tatil karelerinin ardından Fahriye Evcen makyajsız ve filtresiz fotoğrafını paylaştı. Fahriye Evcen'in makyajsız hali takipçilerden tam not alırken 'Bu kadar güzel olamazsın Fahriye' yorumları yapıldı.

21.08.2020 17:32 - Son Güncelleme: 21.08.2020 17:32
Fahriye Evcen en doğal haliyle sosyal medyayı yaktı geçti: Bu kadar güzel olamazsın! Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen...

Eşi Burak Özçivit'le ilk çocukları kucaklarına alan Fahriye Evcen, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Makyajsız ve filtresiz fotoğraf paylaşan Fahriye Evcen'in en doğal hali ortalığı yaktı geçti. İşte başta Fahriye Evcen olmak üzere ünlülerin en doğal halleri.

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Fahriye Evcen en doğal haliyle sosyal medyayı yaktı geçti: Bu kadar güzel olamazsın! Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen...

SİNEM KOBAL

Fahriye Evcen en doğal haliyle sosyal medyayı yaktı geçti: Bu kadar güzel olamazsın! Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen...

SERENAY SARIKAYA

Serenay Sarıkaya'nın Instragram'ının hikaye bölümünden paylaştığı makyajsız fotoğrafları takipçilerinden tam not aldı.

Fahriye Evcen en doğal haliyle sosyal medyayı yaktı geçti: Bu kadar güzel olamazsın! Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen...
Fahriye Evcen en doğal haliyle sosyal medyayı yaktı geçti: Bu kadar güzel olamazsın! Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen...
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