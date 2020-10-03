Fahriye Evcen en doğal haliyle sosyal medyayı karıştırdı! Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in fotoğrafındaki o detay...

Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Her zaman duru güzelliğiyle dikkat çeken Fahriye Evcen Instagram hesabından doğal hallerini paylaştı. Ünlü oyuncu doğal halini Instagram hesabından paylaşınca takipçileri hemen yorum yağmuruna tuttu. Binlerce beğeni ve yorum alan Evcen'in yeni aldığı gömleğinin etiketini çıkarmaması takipçilerini gözünden kaçmadı. Güzelliği ile büyüleyen Fahriye Evcen'e, övgü dolu yorumlar geldi. İşte Fahriye Evcen'in bir birinden güzel en doğal halleri…