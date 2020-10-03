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Fahriye Evcen en doğal haliyle sosyal medyayı karıştırdı! Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in fotoğrafındaki o detay...

üm Türkiye'nin gıpta ettiği bir evlilikleri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, sosyal medyadan sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Özellikle Fahriye Evcen pek çok meslektaşının aksine en doğal ve makyajsız hallerini Instagram hesabından paylaşıyor. Fahriye Evcen Instagram hesabından doğal hallerini paylaştı. Binlerce beğeni ve yorum alan Evcen'in yeni aldığı gömleğinin etiketini çıkarmaması takipçilerini gözünden kaçmadı. Güzelliği ile büyüleyen Fahriye Evcen'e, övgü dolu yorumlar geldi.

03.10.2020 07:30 - Son Güncelleme: 03.10.2020 07:30
Fahriye Evcen en doğal haliyle sosyal medyayı karıştırdı! Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in fotoğrafındaki o detay...

Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Her zaman duru güzelliğiyle dikkat çeken Fahriye Evcen Instagram hesabından doğal hallerini paylaştı. Ünlü oyuncu doğal halini Instagram hesabından paylaşınca takipçileri hemen yorum yağmuruna tuttu. Binlerce beğeni ve yorum alan Evcen'in yeni aldığı gömleğinin etiketini çıkarmaması takipçilerini gözünden kaçmadı. Güzelliği ile büyüleyen Fahriye Evcen'e, övgü dolu yorumlar geldi. İşte Fahriye Evcen'in bir birinden güzel en doğal halleri…

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Fahriye Evcen en doğal haliyle sosyal medyayı karıştırdı! Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in fotoğrafındaki o detay...

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından bahçesinde çektirdiği pozları paylaştı. Giydiği kırmızı gömleğin etiketini üzerinde unutan Evcen'e ilk uyarı takipçilerinden geldi.

Fahriye Evcen en doğal haliyle sosyal medyayı karıştırdı! Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in fotoğrafındaki o detay...

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Fahriye Evcen, son olarak yeni aldığı kıyafetlerle objektiflere poz verdi.

Fahriye Evcen en doğal haliyle sosyal medyayı karıştırdı! Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in fotoğrafındaki o detay...

Evcen'in yeni aldığı gömleğinin etiketini çıkarmaması takipçilerini gözünden kaçmadı.

Fahriye Evcen en doğal haliyle sosyal medyayı karıştırdı! Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in fotoğrafındaki o detay...

Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşım beğeni rekoru kıran Evcen, son paylaşımında pozlarından çok unutkanlığıyla konuşuldu.

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