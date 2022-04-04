Fahriye Evcen “dur çocuğum” dese de nafile! Burak Özçivit’in biricik eşi ve oğlu Karan’a bakın! Anne-oğul paylaşımı çok konuşuldu
Fahriye Evcen "dur çocuğum" dese de nafile! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen, 2019'da oğlu Karan Özçivit'in kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Doğumdan sonra bir süreliğine oyunculuğa ara veren Evcen, başrolünü Barış Arduç ile üstlendiği Alparslan: Büyük Selçuklu'da canlandırdığı Akça Hatun karakteriyle setlere dönmüştü. Hem özel hayatı hem kariyeriyle dikkat çeken Evcen, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Oğlu Karan ile paylaşım yapan Fahriye Evcen'in yayınladığı poz büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun paylaşımına düştüğü not ise takipçilerini gülümsetti. İşte Fahriye Evcen ile Karan Özçivit'in gülümseten o karesi...
04.04.2022 23:01 - Son Güncelleme: 04.04.2022 23:01
Alparslan: Büyük Selçuklu'da Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Evcen, 2019 yılında kucağına aldığı oğlu Karan Özçivit ile bir paylaşımda bulundu.
Söz konusu paylaşımda Fahriye Evcen'in oğluyla fotoğraf çektirmek istediği ancak Karan'ın pek oralı olmadığı görüldü.