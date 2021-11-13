Fahriye Evcen deri pantolonuyla poz verdi güzelliğiyle baş döndürdü! Burak Özçivit’in biricik eşi sosyal medyayı salladı
Fahriye Evcen deri pantolonuyla poz verdi güzelliğiyle baş döndürdü! Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun'u canlandıran ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine kendine hayran bıraktı. Meslektaşı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu, deri pantolonu ve ceketiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliğiyle baş döndüren Evcen'e sevenlerinden iltifat yağdı. İşte Fahriye Evcen'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 8 yıl önce "Çalıkuşu" adlı dizide tanışarak, aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift, oğulları Karan'ı ise 2019 yılında kucaklarına almıştı.
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, geçen günlerde boşanacakları yönünde ortaya atılan iddialarla gündeme gelmişti. Söz konusu iddialar çiftin hayranlarını korkuturken Fahriye Evcen, net bir dille haberleri yalanlamıştı.
Sevenlerinin yüreğine su serpen Evcen, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Güzel oyuncu, deri pantolonu ve ceketiyle araç içerisinde verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Birçok magazin ve fan sayfası ise oyuncunun paylaşımını kendi sayfalarına taşıdı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı da Evcen'in fotoğrafına yoğun ilgi gösterdi.