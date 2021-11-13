Fahriye Evcen deri pantolonuyla poz verdi güzelliğiyle baş döndürdü! Burak Özçivit’in biricik eşi sosyal medyayı salladı

Sevenlerinin yüreğine su serpen Evcen, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Güzel oyuncu, deri pantolonu ve ceketiyle araç içerisinde verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Birçok magazin ve fan sayfası ise oyuncunun paylaşımını kendi sayfalarına taşıdı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı da Evcen'in fotoğrafına yoğun ilgi gösterdi.