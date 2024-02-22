Fahriye Evcen “Çok aşığım” deyip paylaştı! Babası Burak Özçivit’e benzetilen Kerem sevimli halleriyle sosyal medyayı salladı

Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren 2 çocuk annesi Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında minik oğlu Kerem'le yeni bir paylaşımda bulundu. Evcen paylaşımına "Çok aşığım" notunu eklerken babası Burak Özçivit'e benzetilen Kerem sevimli halleriyle sosyal medyayı salladı. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı...
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırmıştı. Popüler çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.
Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, 13 aylık oğlu Kerem'in yeni bir karesini yayınladı.
Minik oğlu Kerem'in fotoğrafını yayınlayan Evcen, kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşımına; "Çok aşığım" mesajını yazdı.