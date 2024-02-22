Fahriye Evcen “Çok aşığım” deyip paylaştı! Babası Burak Özçivit’e benzetilen Kerem sevimli halleriyle sosyal medyayı salladı

Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren 2 çocuk annesi Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında minik oğlu Kerem'le yeni bir paylaşımda bulundu. Evcen paylaşımına "Çok aşığım" notunu eklerken babası Burak Özçivit'e benzetilen Kerem sevimli halleriyle sosyal medyayı salladı. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı...