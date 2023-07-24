Fahriye Evcen bronz teni düzgün fiziğiyle adeta göz kamaştırdı! Takipçileri bu güzelliğe kayıtsız kalamadı "Gülünce güller açar bebeğim"
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi. 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, Ocak ayında ise minik oğulları Kerem'e kavuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü çiftten Evcen son paylaşımlarıyla yine magazin gündemine damgasını vurdu.
24.07.2023 17:07 - Son Güncelleme: 24.07.2023 17:07
Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi ve 2019'da Karan'ı kucağına alarak ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadı.