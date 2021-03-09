Fahriye Evcen bir döndü pir döndü derin bacak dekoltesi ve siyah şıklığıyla bir içim su! Burak Özçivit'in eşi...

Güzelliğiyle magazin gündeminden düşmeyen Fahriye Evcen Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son dönemde sıkça yaptığı makyajsız fotoğrafıyla sevenlerinin karşısına çıkan güzel oyuncu Fahriye Evcen, bu kez bambaşka. Geçtiğimiz günlerde oğlu Karan'la yaptığı 'benim küçük ressamım' paylaşımının ardından Fahriye Evcen bu kez makyajı yaptı, siyah şıklığıyla göz kamaştırdı.Yer aldığı her projede yeteneğini konuşturan Fahriye Evcen, ilk oyunculuk deneyimini 2005 yılında gerekleştirdi. O zamanlar henüz 19 yaşında olan Evcen'in değişimi ise sosyal medya gündeminde...

09.03.2021 13:38 - Son Güncelleme: 09.03.2021 13:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





