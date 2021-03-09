Fahriye Evcen bir döndü pir döndü derin bacak dekoltesi ve siyah şıklığıyla bir içim su! Burak Özçivit'in eşi...
Güzelliğiyle magazin gündeminden düşmeyen Fahriye Evcen Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son dönemde sıkça yaptığı makyajsız fotoğrafıyla sevenlerinin karşısına çıkan güzel oyuncu Fahriye Evcen, bu kez bambaşka. Geçtiğimiz günlerde oğlu Karan'la yaptığı 'benim küçük ressamım' paylaşımının ardından Fahriye Evcen bu kez makyajı yaptı, siyah şıklığıyla göz kamaştırdı.Yer aldığı her projede yeteneğini konuşturan Fahriye Evcen, ilk oyunculuk deneyimini 2005 yılında gerekleştirdi. O zamanlar henüz 19 yaşında olan Evcen'in değişimi ise sosyal medya gündeminde...
09.03.2021 13:38
- Son Güncelleme: 09.03.2021 13:38
Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in öpücüklü pozu sosyal medyayı salladı! 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile dünyaevine giren Fahriye Evcen, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Evcen yine yaptı yapacağını.
Fahriye Evcen önceki günlerde oğlu Karan'ın resim yaptığı anları sosyal medya hesabından "Küçük ressamım işbaşında" notuyla paylaşmıştı.
Uzun süredir sadece ailesi ve kendinin özel anlarını paylaşan Fahriye Evcen'den sürpriz kareler geldi. İşi için objektif karşısına geçen Fahriye Evcen 8 Mart'ta yaptığı paylaşımla takipçilerine "Bu çekim hepimiz için..." mesajını yolladı.
Fahriye Evcen'in derin bacak dekolteli siyah elbisesi ile verdiği pozlare beğeni yağdı.
Ardı ardına verdiği pozlara yenilerini ekleyen Fahriye Evcen'in ekranlara dönüşü muhteşem olacağa benziyor.