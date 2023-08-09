Fahriye Evcen bikinili tekne pozlarıyla göz kamaştırdı! Yeşilçam efsanesi Filiz Akın da bu güzelliğe kayıtsız kalamadı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi. 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, Ocak ayında ise minik oğulları Kerem'e kavuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü çiftten Evcen tekne paylaşımlarıyla bir kez daha çok konuşuldu. Evcen'in güzelliğine Yeşilçam efsanesi Filiz Akın da kayıtsız kalamadı.