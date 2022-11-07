Fadik Sevin Atasoy’un annesi bakın kim! Duyan inanamadı! Meğer kendisinden de ünlüymüş! Kardeşlerim'in Şengül'ü, Ay Lav Yu’nun Zişan’ı...
Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Şengül karakteriyle büyük beğeni toplayan Fadik Sevin Atasoy, kadrosunda yer aldığı Ay Lav Yu filminin televizyon ekranlarında yayınlanmasının üzerine gündem oldu. Zişan karakteriyle filmde rol alan oyuncunun hayatı da merak edildi. Kurtlar Vadisi'nin Halo Dayı'sı Sönmez Atasoy'un kızı olan Fadik Sevin'in özellikle annesi merak edildi. Atasoy'un annesinin de kendisi ve babası gibi çok ünlü bir oyuncu olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Fadik Sevin Atasoy kimin kızıymış...
07.11.2022 21:22 - Son Güncelleme: 07.11.2022 21:22
Kardeşlerim dizisinde Şengül karakteriyle izleyici karşısına çıkan Fadik Sevin Atasoy, Ay Lav Yu filminin televizyon ekranlarında yayınlanmasının üzerine gündem oldu.
Zişan karakteriyle filmde rol alan oyuncunun hayatı da merak edildi. Kurtlar Vadisi'nin Halo Dayı'sı Sönmez Atasoy'un kızı olan Fadik Sevin'in özellikle ailesi merak edildi.