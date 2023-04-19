RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Ezgi Sertel ve eşi Ozan Çobanoğlu'dan aylar sonra bir ilk! Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu ile eşi Ezgi Sertel meğer...

Ezgi Sertel ve eşi Ozan Çobanoğlu'dan aylar sonra bir ilk! Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu ile eşi Ezgi Sertel meğer...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, son dönemde sık sık son haliyle gündeme geliyordu. Mutlu evliliğine gıptayla bakılan Sertel geçtiğimiz ay babasını kaybetmişti. Ünlü çift zor günleri el ele atlatmaya çalışıyor. Son olarak Ezgi Sertel'den eşiyle aşk pozu geldi. İşte detaylar...

19.04.2023 08:56 - Son Güncelleme: 19.04.2023 08:56
Ezgi Sertel ve eşi Ozan Çobanoğlu’dan aylar sonra bir ilk! Arka Sokaklar’ın Hakan’ı Ozan Çobanoğlu ile eşi Ezgi Sertel meğer...

Ünlü sunucu ve Ezgi Sertel ve oyuncu Ozan Çobanoğlu, magazin dünyasının gıpta ile bakılan çifti.

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Ezgi Sertel ve eşi Ozan Çobanoğlu’dan aylar sonra bir ilk! Arka Sokaklar’ın Hakan’ı Ozan Çobanoğlu ile eşi Ezgi Sertel meğer...

Ezgi Sertel geçtiğimiz günlerde babasının vefatıyla sarsılmıştı. Çift zor günleri el ele atlatıyor.

Ezgi Sertel ve eşi Ozan Çobanoğlu’dan aylar sonra bir ilk! Arka Sokaklar’ın Hakan’ı Ozan Çobanoğlu ile eşi Ezgi Sertel meğer...

Ezgi Sertel'den önceki gün eşiyle bir aşk pozu geldi. Aylar sonra eşiyle paylaşım yapan Sertel'e binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ezgi Sertel ve eşi Ozan Çobanoğlu’dan aylar sonra bir ilk! Arka Sokaklar’ın Hakan’ı Ozan Çobanoğlu ile eşi Ezgi Sertel meğer...

İŞTE O PAYLAŞIM

Sertel, önceki gün de 2020 yılında kucağın aldığı ikizlerinin son halini paylaşmıştı.

Ezgi Sertel ve eşi Ozan Çobanoğlu’dan aylar sonra bir ilk! Arka Sokaklar’ın Hakan’ı Ozan Çobanoğlu ile eşi Ezgi Sertel meğer...

Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Ozan Çobanoğlu, 2016 yılında sunucu Ezgi Sertel ile nikah masasına oturmuş, 2020 yılında da çiftin ikiz çocukları Mert ve Tibet dünyaya gelmişti.

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