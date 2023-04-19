Ezgi Sertel ve eşi Ozan Çobanoğlu'dan aylar sonra bir ilk! Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu ile eşi Ezgi Sertel meğer...
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, son dönemde sık sık son haliyle gündeme geliyordu. Mutlu evliliğine gıptayla bakılan Sertel geçtiğimiz ay babasını kaybetmişti. Ünlü çift zor günleri el ele atlatmaya çalışıyor. Son olarak Ezgi Sertel'den eşiyle aşk pozu geldi. İşte detaylar...
19.04.2023 08:56 - Son Güncelleme: 19.04.2023 08:56
Ezgi Sertel'den önceki gün eşiyle bir aşk pozu geldi. Aylar sonra eşiyle paylaşım yapan Sertel'e binlerce beğeni ve yorum geldi.