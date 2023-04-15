Ezgi Sertel "Mutluluk ve huzur sebebim" dedi paylaştı! Ezgi çocukları büyüttü! Son haliyle sık sık gündeme gelen Sertel...
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, son dönemde sık sık son haliyle gündeme geliyordu. Mutlu evliliğine gıptayla bakılan Sertel geçtiğimiz ay babasını kaybetmişti. Babası acısıyla zor zamanlar geçiren Ezgi Sertel, ikiz çocuklarının son halini paylaştı. Sertel'e "Çocukları büyütmüşsün Ezgi" yorumları yapıldı.
15.04.2023 16:15 - Son Güncelleme: 15.04.2023 16:15
ACI HABER
Ünlü sunucu Ezgi Sertel, baba acı ile sarsıldı. Sunucunun babası Serdar Sertel hayatını kaybetmişti. Acı haberi sosyal medya hesabı Instagram hesabından duyuran Ezgi Sertal, babası ile fotoğrafını paylaşarak şu notu yazmıştı.