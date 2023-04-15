RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Ezgi Sertel "Mutluluk ve huzur sebebim" dedi paylaştı! Ezgi çocukları büyüttü! Son haliyle sık sık gündeme gelen Sertel...

Ezgi Sertel "Mutluluk ve huzur sebebim" dedi paylaştı! Ezgi çocukları büyüttü! Son haliyle sık sık gündeme gelen Sertel...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, son dönemde sık sık son haliyle gündeme geliyordu. Mutlu evliliğine gıptayla bakılan Sertel geçtiğimiz ay babasını kaybetmişti. Babası acısıyla zor zamanlar geçiren Ezgi Sertel, ikiz çocuklarının son halini paylaştı. Sertel'e "Çocukları büyütmüşsün Ezgi" yorumları yapıldı.

15.04.2023 16:15 - Son Güncelleme: 15.04.2023 16:15
Ezgi Sertel Mutluluk ve huzur sebebim dedi paylaştı! Ezgi çocukları büyüttü! Son haliyle sık sık gündeme gelen Sertel...

Ekranların gülen yüzü Ezgi Sertel geçtiğimiz ay babasını kaybetmişti. Zor günler geçiren Sertel, ikiz çocuklarının son hallerini paylaştı. İşte haberin detayları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ezgi Sertel Mutluluk ve huzur sebebim dedi paylaştı! Ezgi çocukları büyüttü! Son haliyle sık sık gündeme gelen Sertel...

Sunucu Ezgi Sertel, 2016 yılında oyuncu Ozan Çobanoğlu ile nikah masasına oturmuştu.

Ezgi Sertel Mutluluk ve huzur sebebim dedi paylaştı! Ezgi çocukları büyüttü! Son haliyle sık sık gündeme gelen Sertel...

2020'de ise ikizleri Tibet ve Mert'i kucağına almıştı...

Ezgi Sertel Mutluluk ve huzur sebebim dedi paylaştı! Ezgi çocukları büyüttü! Son haliyle sık sık gündeme gelen Sertel...

ACI HABER

Ünlü sunucu Ezgi Sertel, baba acı ile sarsıldı. Sunucunun babası Serdar Sertel hayatını kaybetmişti. Acı haberi sosyal medya hesabı Instagram hesabından duyuran Ezgi Sertal, babası ile fotoğrafını paylaşarak şu notu yazmıştı.

Ezgi Sertel Mutluluk ve huzur sebebim dedi paylaştı! Ezgi çocukları büyüttü! Son haliyle sık sık gündeme gelen Sertel...

"Benim biricik canım babamı kaybettik… Bu nasıl bi acı… Allah'ım mekanını cennet eylesin güzel yürekli temiz kalpli babamın.. Babam seni çoookkkk özleyeceğim.

(Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Safranbolu Aile Mezarlığı'na defnedilecektir)."

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