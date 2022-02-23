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Haberler Magazin Ezgi Sertel kıvırdı ortalık yıkıldı! Ozan Çobanoğlu'nun biricik eşine bakın! ‘Adettendir’ dedi Mezdeke eşliğinde böyle döktürdü

Ezgi Sertel kıvırdı ortalık yıkıldı! Ozan Çobanoğlu'nun biricik eşine bakın! ‘Adettendir’ dedi Mezdeke eşliğinde böyle döktürdü

Ezgi Sertel kıvırdı ortalık yıkıldı! Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Arkadaşları ile altın gününe katılan Ezgi Sertel, Mezdeke eşliğinde dans ettiği anları sosyal medya hesabında yayınladı. 'Adettendir dedik, hakkını verdik' diyen Sertel'in paylaşımı, kısa sürede gündem olarak sosyal medyayı salladı. Bakın Ezgi Sertel Mezdeke eşliğinde nasıl döktürdü...

23.02.2022 01:32 - Son Güncelleme: 23.02.2022 01:37
Ezgi Sertel kıvırdı ortalık yıkıldı! Ozan Çobanoğlu’nun biricik eşine bakın! ‘Adettendir’ dedi Mezdeke eşliğinde böyle döktürdü

Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve 2020'de ikizleri Tibet ve Mert'i kucağına alan Ezgi Sertel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

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Ezgi Sertel kıvırdı ortalık yıkıldı! Ozan Çobanoğlu’nun biricik eşine bakın! ‘Adettendir’ dedi Mezdeke eşliğinde böyle döktürdü

Arkadaşları ile altın gününe katılan ünlü sunucu ve oyuncu Sertel, Mezdeke eşliğinde dans ettiği anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında yayınladı.

Ezgi Sertel kıvırdı ortalık yıkıldı! Ozan Çobanoğlu’nun biricik eşine bakın! ‘Adettendir’ dedi Mezdeke eşliğinde böyle döktürdü

Ünlü sunucu, paylaşımının altına ise "Madem altın günümüz var... Adettendir dedik hakkını verdik, göbecik attık" notunu ekledi.

Ezgi Sertel kıvırdı ortalık yıkıldı! Ozan Çobanoğlu’nun biricik eşine bakın! ‘Adettendir’ dedi Mezdeke eşliğinde böyle döktürdü

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyada hızla yayıldı.

Ezgi Sertel kıvırdı ortalık yıkıldı! Ozan Çobanoğlu’nun biricik eşine bakın! ‘Adettendir’ dedi Mezdeke eşliğinde böyle döktürdü

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

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