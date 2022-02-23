Ezgi Sertel kıvırdı ortalık yıkıldı! Ozan Çobanoğlu'nun biricik eşine bakın! ‘Adettendir’ dedi Mezdeke eşliğinde böyle döktürdü
Ezgi Sertel kıvırdı ortalık yıkıldı! Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Arkadaşları ile altın gününe katılan Ezgi Sertel, Mezdeke eşliğinde dans ettiği anları sosyal medya hesabında yayınladı. 'Adettendir dedik, hakkını verdik' diyen Sertel'in paylaşımı, kısa sürede gündem olarak sosyal medyayı salladı. Bakın Ezgi Sertel Mezdeke eşliğinde nasıl döktürdü...
23.02.2022 01:32 - Son Güncelleme: 23.02.2022 01:37
Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve 2020'de ikizleri Tibet ve Mert'i kucağına alan Ezgi Sertel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.