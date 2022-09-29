Ezgi Sertel her geçen gün eriyor! Mayolu pozuyla son halini görenler o olduğuna inanamadı! Arka Sokaklar'ın yıldızıyla evli
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topluyor. Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı estetiklerle bir anda sosyal medyanın gündemine gelen Ezgi Sertel fazla kiolarından kurtuldu. Her geçen gün formuyla dikkat çeken Sertel'in son hali takdir topladı. İşte detaylar...
29.09.2022 12:36 - Son Güncelleme: 29.09.2022 12:36