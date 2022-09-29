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Haberler Magazin Ezgi Sertel her geçen gün eriyor! Mayolu pozuyla son halini görenler o olduğuna inanamadı! Arka Sokaklar'ın yıldızıyla evli

Ezgi Sertel her geçen gün eriyor! Mayolu pozuyla son halini görenler o olduğuna inanamadı! Arka Sokaklar'ın yıldızıyla evli

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topluyor. Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı estetiklerle bir anda sosyal medyanın gündemine gelen Ezgi Sertel fazla kiolarından kurtuldu. Her geçen gün formuyla dikkat çeken Sertel'in son hali takdir topladı. İşte detaylar...

29.09.2022 12:36 - Son Güncelleme: 29.09.2022 12:36
Ezgi Sertel her geçen gün eriyor! Mayolu pozuyla son halini görenler o olduğuna inanamadı! Arka Sokaklar’ın yıldızıyla evli

Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve 2020'de ikizleri Tibet ve Mert'i kucağına alan Ezgi Sertel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem olmuştu..

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Ezgi Sertel her geçen gün eriyor! Mayolu pozuyla son halini görenler o olduğuna inanamadı! Arka Sokaklar’ın yıldızıyla evli

Ekranların ünlü ismi fotoğrafını paylaştı, yüzündeki değişim dikkat çekmişti.

Ezgi Sertel her geçen gün eriyor! Mayolu pozuyla son halini görenler o olduğuna inanamadı! Arka Sokaklar’ın yıldızıyla evli

Sunucu Ezgi Sertel, 2016 yılında oyuncu Ozan Çobanoğlu ile nikah masasına oturmuştu.

Ezgi Sertel her geçen gün eriyor! Mayolu pozuyla son halini görenler o olduğuna inanamadı! Arka Sokaklar’ın yıldızıyla evli

2020'de ise ikizleri Tibet ve Mert'i kucağına almıştı...

Ezgi Sertel her geçen gün eriyor! Mayolu pozuyla son halini görenler o olduğuna inanamadı! Arka Sokaklar’ın yıldızıyla evli

Ezgi Sertel bir süredir ekranlardan uzak olsa da takipçileri ile bağını koparmıyor.

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