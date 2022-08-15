Ezgi Sertel bir deri bir kemik kalmıştı... Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu ile denizde romantizm yaşadı işte o anlar!
Ezgi Sertel bir deri bir kemik kalmıştı... Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu ile denizde romantizm yaşadı o anlar gündeme bomba gibi düştü. 2016 yılında nikah masasına oturan Ezgi Sertel ile eşi Ozan Çobanoğlu Bodrum'daki bir plajda görüntülendi. İşlerine ara verip tatile çıkan çiftin romantik anları objektiflere işte böyle yansıdı.
Ezgi Sertel bir deri bir kemik kalmıştı... Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu ile denizde romantizm yaşadı işte o anlar...
Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve 2020'de ikizleri Tibet ve Mert'i kucağına alan Ezgi Sertel, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla gündem olmuştu..
Ekranların ünlü ismi fotoğrafını paylaştı, yüzündeki değişim dikkat çekmişti. Ezgi Sertel'in estetik müdahelerde bulunduğu yüzünün hali takipçilerini ikiye bölmüştü. Pek çok takipçisi ünlü sunucunun son halini beğenmemişti. Ezgi Sertel'e "Keşke eski halin olsaydı içten gülüşünle çok güzeldin", "Yüzünüzün doğallığı gitmiş" , "Estetik mi yaptırdınız, eski haliniz daha güzeldi" tarzında yorumlar gelmişti.
Son olarak verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken Ezgi Sertel, eşi Ozan Çobanoğlu ile Bodrum'da görüntülendi.
Arka Sokaklar"ın başrol oyuncularından Ozan Çobanoğlu önceki gün sunucu eşi Ezgi Sertel ile Bodrum Yalıkavak'taki bir beachte görüntülendi.