Ezgi Sertel annesini paylaştı görenler gözlerine inanamadı 'kızıyla yaşıt gibi' Arka Sokaklar'ın Hakan'ıyla evliydi meğer...
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine topluyor. Son olarak annesi Leyla Hanım'ı paylaşan Ezgi Sertel'in annesini görenler gözlerine inanamadı. Anne-kız adeta abla kardeşi gibi duruyor. İşte başta Ezgi Sertel olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri...
25.11.2022 15:18 - Son Güncelleme: 25.11.2022 15:18