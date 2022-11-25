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Haberler Magazin Ezgi Sertel annesini paylaştı görenler gözlerine inanamadı 'kızıyla yaşıt gibi' Arka Sokaklar'ın Hakan'ıyla evliydi meğer...

Ezgi Sertel annesini paylaştı görenler gözlerine inanamadı 'kızıyla yaşıt gibi' Arka Sokaklar'ın Hakan'ıyla evliydi meğer...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine topluyor. Son olarak annesi Leyla Hanım'ı paylaşan Ezgi Sertel'in annesini görenler gözlerine inanamadı. Anne-kız adeta abla kardeşi gibi duruyor. İşte başta Ezgi Sertel olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri...

25.11.2022 15:18 - Son Güncelleme: 25.11.2022 15:18
Ezgi Sertel annesini paylaştı görenler gözlerine inanamadı ’kızıyla yaşıt gibi’ Arka Sokaklar’ın Hakan’ıyla evliydi meğer...

Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve 2020'de ikizleri Tibet ve Mert'i kucağına alan Ezgi Sertel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

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Ezgi Sertel annesini paylaştı görenler gözlerine inanamadı ’kızıyla yaşıt gibi’ Arka Sokaklar’ın Hakan’ıyla evliydi meğer...

Annesi Leyla Hanım'la olan pozlarını paylaşan Sertel, paylaşımında 'Canım annem' notunu düştü.

Ezgi Sertel annesini paylaştı görenler gözlerine inanamadı ’kızıyla yaşıt gibi’ Arka Sokaklar’ın Hakan’ıyla evliydi meğer...

İşte başta Ezgi Sertel olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.

Ezgi Sertel annesini paylaştı görenler gözlerine inanamadı ’kızıyla yaşıt gibi’ Arka Sokaklar’ın Hakan’ıyla evliydi meğer...

Oktay Kaynarca

Ezgi Sertel annesini paylaştı görenler gözlerine inanamadı ’kızıyla yaşıt gibi’ Arka Sokaklar’ın Hakan’ıyla evliydi meğer...

Oktay Kaynarca'nın annesi

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