Ezgi Mola'dan beklenmedik karar! Oyunculuğu bırakıyor mu? Net yanıt verdi

En son Masumlar Apartmanı dizisiyle ekrana gelen 41 yaşındaki ünlü oyuncu Ezgi Mola, 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs 2023'te sessiz sedasız dünyaevine girdi. Nikahtan kısa bir süre sonra da hamile olduğunu açıklayan Mola, ilk göz ağrısı Can'ı kucağına aldı. Önceki akşam Nişantaşı sokaklarında geziye çıkan Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı objektiflere takıldı. Mola, "Evde sıkıldım biraz hava almak için çıktık bu sefer de size yakalandık" dedi. Ünlü oyuncu, sevenleri üzecek bir açıklamada da bulundu. İşte detaylar...