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Ezgi Mola'dan beklenmedik karar! Oyunculuğu bırakıyor mu? Net yanıt verdi

En son Masumlar Apartmanı dizisiyle ekrana gelen 41 yaşındaki ünlü oyuncu Ezgi Mola, 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs 2023'te sessiz sedasız dünyaevine girdi. Nikahtan kısa bir süre sonra da hamile olduğunu açıklayan Mola, ilk göz ağrısı Can'ı kucağına aldı. Önceki akşam Nişantaşı sokaklarında geziye çıkan Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı objektiflere takıldı. Mola, "Evde sıkıldım biraz hava almak için çıktık bu sefer de size yakalandık" dedi. Ünlü oyuncu, sevenleri üzecek bir açıklamada da bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 11:12 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 11:17
Ezgi Mola’dan beklenmedik karar! Oyunculuğu bırakıyor mu? Net yanıt verdi 1

Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı bir sene önce nikah masasına oturdu.

Ezgi Mola’dan beklenmedik karar! Oyunculuğu bırakıyor mu? Net yanıt verdi 2

Aile arasında gerçekleşen sade bir törenle sessiz sedasız dünyaevine giren Mola, nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyurdu.

Ezgi Mola’dan beklenmedik karar! Oyunculuğu bırakıyor mu? Net yanıt verdi 3

Murat Boz, Gupse Özay, Berkay, Özlem Ada Şahin, İbrahim Büyükak, Sinan Engin, Oğulcan Engin Eser Yenenler ve Berfu Yılmaz gibi ünlü isimlerin katıldığı cinsiyet partisinde Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın bir oğlu olacağı ortaya çıktı.

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