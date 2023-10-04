Ezgi Mola sır gibi saklıyordu! Merve Dizdar “Ne diyeceğimi bilemiyorum” deyip ağzından kaçırdı! İşte Ezgi Mola'nın bebeğine vereceği isim...

Dört yıldır aşk yaşadığı Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle dünyaevine giren ezgi Mola, geçen aylarda hamile olduğunu açıklamıştı. Sık sık karnı burnunda paylaşımlarda bulunan Mola, bebeğinin ismini açıklamaktan kaçınmıştı. Ezgi Mola'nın yakın arkadaşı Merve Dizdar ise oyuncunun hamileliğinden dolayı çok heyecanlı olduğunu söylerken bebeğin adını ağzından kaçırdı. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle nikah masasına oturdu.
Mola, nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklayarak müjdeli haberi duyurdu.
Hamileliği boyuncu sık sık karnı burnunda pozlar veren oyuncu, heyecanla beklediği bebeği hakkında konuşmaktan kaçındı.