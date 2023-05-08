Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı evleniyor! Şahit Sinan Engin ve oğlu Oğulcan Engin olacak! Bugün kıyılacak nikahta şok davetli detayı

SESSİZ SEDASIZ EVLİLİK KARARI

Ezgi Mola'nın uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Aksakallı evlilik için adım attı. Acun Ilıcalı, Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve Kerimcan Durmaz gibi ünlü isimlerin arkadaşı olan Mustafa Aksakallı ve Ezgi Mola sessiz sedasız evlilik kararı aldı. GazeteMagazin'in haberibe göre; Ezgi Mola, yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi ve aynı zamanda ortağı olan Mustafa Aksakallı ile bugün evleniyor.