Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı evleniyor! Şahit Sinan Engin ve oğlu Oğulcan Engin olacak! Bugün kıyılacak nikahta şok davetli detayı
Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı evleniyor! Şahit Sinan Engin ve oğlu Oğulcan Engin olacak! Yaza düğün yapması beklenen Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı bugün dünyaevine giriyor. Geçtiğimiz aylarda Ezgi Mola'yı arayan Ebru Gündeş'in düğünde sahne almak istediği iddiası gündeme gelmişti. İşte Ezgi Mola'nın nikahına dair detaylar...
Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı evleniyor! Şahit Sinan Engin ve oğlu Oğulcan Engin olacak! Bugün kıyılacak nikahta davetli detayı dikkat çekti.
SESSİZ SEDASIZ EVLİLİK KARARI
Ezgi Mola'nın uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Aksakallı evlilik için adım attı. Acun Ilıcalı, Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve Kerimcan Durmaz gibi ünlü isimlerin arkadaşı olan Mustafa Aksakallı ve Ezgi Mola sessiz sedasız evlilik kararı aldı. GazeteMagazin'in haberibe göre; Ezgi Mola, yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi ve aynı zamanda ortağı olan Mustafa Aksakallı ile bugün evleniyor.
14 KİŞİ DAVETLİ
Aile ve yakın dostlarının katılacağı nikah törenine 14 kişi katılacak. Çiftin nikah şahitliğini ise; Sinan Engin ve Oğulcan Engin yapacağı öğrenildi.
"SAHNEDE ŞAHİTLİK ETMEK İSTİYORUM"
Yazın nikah masasına oturacağı konuşuluyordu geçtiğimiz aylarda Ezgi Mola'nın... Hatta Ebru Gündeş'ten düğün jesti geldiği bile ileri sürülmüştü.