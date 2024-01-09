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Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın küslüğünün nedeni belli oldu! Nazar değil ayıp edilmiş! Birbirlerini tek hamlede silip atan ex kankalar meğer...

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta sessiz sedasız dünyaevine girdi. Nikahtan kısa bir süre sonra da hamile olduğunu açıklayan Mola, oğlu Can'ı 23 Kasım'da dünyaya getirdi. Tüm bu süreçte yanında yakın dostu Enis Arıkan vardı. Ancak gelin görün ki magazin dünyasının ayrılmaz ikilis Ezgi Mola ile Enis Arıkan küstü. Arıkan üzerine bir de kariyerinin her döneminde izi olan Aslı Kızmaz'ı da takipten çıktı. Ve günler sonra Enis ile Ezgi'nin küslük nedeni ortaya çıktı. İşte haberin ayrıntıları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 10:07 Güncelleme 09 Ocak 2024, 10:07
Ezgi Mola ile Enis Arıkan’ın küslüğünün nedeni belli oldu! Nazar değil ayıp edilmiş! Birbirlerini tek hamlede silip atan ex kankalar meğer... 1

Dostluklarıyla düşman çatlatan Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın merak edilen küslük nedeni sonunda ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ezgi Mola ile Enis Arıkan’ın küslüğünün nedeni belli oldu! Nazar değil ayıp edilmiş! Birbirlerini tek hamlede silip atan ex kankalar meğer... 2

Magazin dünyasının gözde kankaları Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın arasına kara kedi girdi. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikili bir anda küstü.

Ezgi Mola ile Enis Arıkan’ın küslüğünün nedeni belli oldu! Nazar değil ayıp edilmiş! Birbirlerini tek hamlede silip atan ex kankalar meğer... 3

Düğünden cinsiyet partisine, doğum gününden akşam yemeğine her anlarından beraber olan eski dostların ani küslüğü, hayranları tarafından merak edildi.

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