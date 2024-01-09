Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın küslüğünün nedeni belli oldu! Nazar değil ayıp edilmiş! Birbirlerini tek hamlede silip atan ex kankalar meğer...

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta sessiz sedasız dünyaevine girdi. Nikahtan kısa bir süre sonra da hamile olduğunu açıklayan Mola, oğlu Can'ı 23 Kasım'da dünyaya getirdi. Tüm bu süreçte yanında yakın dostu Enis Arıkan vardı. Ancak gelin görün ki magazin dünyasının ayrılmaz ikilis Ezgi Mola ile Enis Arıkan küstü. Arıkan üzerine bir de kariyerinin her döneminde izi olan Aslı Kızmaz'ı da takipten çıktı. Ve günler sonra Enis ile Ezgi'nin küslük nedeni ortaya çıktı. İşte haberin ayrıntıları.