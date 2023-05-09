Ezgi Mola hamile mi sorusuna eşi Mustafa Aksakallı'dan yanıt! Gelinliği çok konuşulmuştu işte sessiz sedasız evlilikle ilgili merak edilen yanıt...
Ezgi Mola hamile mi sorusuna Mustafa Aksakallı'dan yanıt gecikmedi. Ezgi Mola'nın Nikah şahidi Enis Arıkan olurken, Mustafa Aksallı'nın şahitliğini ise Sinan Engin üstlendi. Gelinliği çok konuşulan Ezgi Mola'nın hamile olduğu iddiası sosyal medyada yerini aldı. Konuyla ilgili Ezgi Mola'nın eşi Mustafa Aksakallı'dan bakın ne yanıt geldi.
09.05.2023 15:56 - Son Güncelleme: 09.05.2023 15:56
Ezgi Mola hamile mi sorusuna eşi Mustafa Aksakallı'dan yanıt! Gelinliği çok konuşulmuştu işte sessiz sedasız evlilikle ilgili merak edilen yanıt...
Ezgi Mola'nın Nikah şahidi Enis Arıkan olurken, Mustafa Aksallı'nın şahitliğini ise Sinan Engin üstlendi.
2020'de sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan evlilik teklifi alan oyuncu, sosyal medya üzerinden katıldığı bir program esnasında elini yüzüne götürünce yüzüğü ortaya çıkmıştı.