Ezgi Mola hamile mi sorusuna eşi Mustafa Aksakallı’dan yanıt! Gelinliği çok konuşulmuştu işte sessiz sedasız evlilikle ilgili merak edilen yanıt...

Mola, "Kimseye denk gelmedi ve görmediler. Evlilik tarihi şu anda net değil. Belli olduğunda herkesin haberi olur" demişti. 14 kişinin davetli olduğu nikah töreni sonrası Ezgi Mola'nın hamile olduğu iddiası sosyal medyada yer aldı.