Ezgi Mola Enis Arıkan'ın doğum günü partisinde sevgilisiyle yakalandı! Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı kimdir?
Ezgi Mola'nın gizli aşkı sonunda ortaya çıktı. Ezgi Mola, Enis Arıkan'ın 36'ncı yaş günü partisini kutlamak için 3 aydır birliktelik yaşadığı sevgilisi Mustafa Aksakallı ile Akaretler'de bir mekana girerken görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde, "Enis'i sevmeyecek biriyle evlenmem!" diyen Ezgi Mola'nın sevgilisiyle Enis Arıkan arasındaki diyalog merak konusu oldu. Ezgi Mola'nın üç aydır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı kimdir? İşte ünlü isimlerin sevgilileri...
Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın arkadaşlığı magazin dünyasındaki en gözde arkadaşlıklar arasında... Geçtiğimiz gün Enis Arıkan'ın doğum günü partisine 3 aylık sevgilisi Mustafa Aksakallı ile katılan Ezgi Mola hayranlarını üzdü. Çünkü her ne kadar arkadaş olsalar da Enis Arıkan ile Ezgi Mola çiftini takipçiler çok yakıştırıyorlardı...