Ezgi Mola Enis Arıkan'ın doğum günü partisinde sevgilisiyle yakalandı! Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı kimdir?

Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın arkadaşlığı magazin dünyasındaki en gözde arkadaşlıklar arasında... Geçtiğimiz gün Enis Arıkan'ın doğum günü partisine 3 aylık sevgilisi Mustafa Aksakallı ile katılan Ezgi Mola hayranlarını üzdü. Çünkü her ne kadar arkadaş olsalar da Enis Arıkan ile Ezgi Mola çiftini takipçiler çok yakıştırıyorlardı...