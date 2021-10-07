Ezgi Mola bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Kocan Kadar Konuş'taki partneri Murat Yıldırım ile arasındaki fark çok konuşuldu
Ezgi Mola bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı... Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Safiye karakteri ile büyük beğeni toplayan Ezgi Mola, Murat Yıldırım'la başrolünü üstlendiği Kocan Kadar Konuş filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Filmde Efsun karakterini canlandıran oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Mustafa Aksakallı ile mutlu bir birliktelik sürdüren Mola'nın özellikle yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Ezgi Mola kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncun yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken, partneri Murat Yıldırım ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Ezgi Mola kaç yaşındaymış...
07.10.2021 22:03
- Son Güncelleme: 07.10.2021 22:03
Mola, Efsun karakterini canlandırdığı Kocan Kadar Konuş filminin televizyon erkanlarında yayınlanması üzerine ise gündem oldu.
Çok sayıda internet kullanıcısı, Ezgi Mola'nın özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Mustafa Aksakallı ile mutlu bir birliktelik sürdüren Mola'nın özellikle yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Ezgi Mola kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı.
Ünlü oyuncun yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken, partneri Murat Yıldırım ile arasındaki fark dikkat çekti.