Ezgi Eyüboğlu’ndan yatak odası pozu! Paylaşımının ardından evi merak edildi! Meğer Kaan Yıldırım’la evliyken kaldığı ev...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Ezgi Eyüboğlu, 2016-2019 yılları arasında meslektaşı Kaan Yıldırım'la evli kaldı. Daha sonra gönlünü Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptıran oyuncunun bu ilişkisi de kısa sürdü. Bir süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Yatak odasından paylaşımda bulunan Eyüboğlu'nun evi de merak edildi. Ünlü oyuncunun özellikle Kaan Yıldırım'la evliyken kaldığı ev merak konusu oldu. İşte o ev...