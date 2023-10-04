Ezgi Eyüboğlu’ndan yatak odası pozu! Paylaşımının ardından evi merak edildi! Meğer Kaan Yıldırım’la evliyken kaldığı ev...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Ezgi Eyüboğlu, 2016-2019 yılları arasında meslektaşı Kaan Yıldırım'la evli kaldı. Daha sonra gönlünü Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptıran oyuncunun bu ilişkisi de kısa sürdü. Bir süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Yatak odasından paylaşımda bulunan Eyüboğlu'nun evi de merak edildi. Ünlü oyuncunun özellikle Kaan Yıldırım'la evliyken kaldığı ev merak konusu oldu. İşte o ev...
2011 yılında ATV'de yayımlanan Kalbim Seni Seçti adlı dizide rol alarak profesyonel anlamda oyunculuğa adım atan Ezgi Eyüboğlu, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Kaan Yıldırım ile 2016-2019 yılları arasında evli kalan ve son olarak Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşayan Eyüboğlu, bu ilişkide de aradığı mutluluğu bulamadı.
Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncu, son olarak lüks eviyle gündeme geldi.