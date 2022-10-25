Vav TV İzle
Haberler Magazin Ezgi Eyüboğlu’ndan yatak odası paylaşımı! Birbirinden farklı pozlarla art arda yayınladı! Yorum yağdı! Teşkilat’ın Ceren’iydi...

Ezgi Eyüboğlu’ndan yatak odası paylaşımı! Birbirinden farklı pozlarla art arda yayınladı! Yorum yağdı! Teşkilat’ın Ceren’iydi...

Kaan Yıldırım ile 2019 yılında boşanan Ezgi Eyüboğlu, son olarak Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamıştı. Oğulcan Engin ile Temmuz 2021'de yollarını ayıran Eyüboğlu, hem iş hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmişti. Ceren karakterini canlandırdığı Teşkilat dizisinden de geçen sezon ayrılan oyuncu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun yatakta verdiği pozlara yorum yağdı. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun yatak odası paylaşımı...

25.10.2022 20:12 - Son Güncelleme: 25.10.2022 20:33
Ezgi Eyüboğlu’ndan yatak odası paylaşımı! Birbirinden farklı pozlarla art arda yayınladı! Yorum yağdı! Teşkilat’ın Ceren’iydi...

Meslektaşı Kaan Yıldırım ile boşandıktan sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlayan Ezgi Eyüboğlu'nun mutluluğu kısa sürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ezgi Eyüboğlu’ndan yatak odası paylaşımı! Birbirinden farklı pozlarla art arda yayınladı! Yorum yağdı! Teşkilat’ın Ceren’iydi...

Sosyal medyada yayınladıkları romantik pozlarla dikkat çeken çift, Temmuz 2021'de yollarını ayırdı.

Ezgi Eyüboğlu’ndan yatak odası paylaşımı! Birbirinden farklı pozlarla art arda yayınladı! Yorum yağdı! Teşkilat’ın Ceren’iydi...

Hem iş hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren ve son olarak Teşkilat dizisinde rol alan oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Ezgi Eyüboğlu’ndan yatak odası paylaşımı! Birbirinden farklı pozlarla art arda yayınladı! Yorum yağdı! Teşkilat’ın Ceren’iydi...

Ezgi Eyüboğlu, yatakta verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı.

Ezgi Eyüboğlu’ndan yatak odası paylaşımı! Birbirinden farklı pozlarla art arda yayınladı! Yorum yağdı! Teşkilat’ın Ceren’iydi...

Eyüboğlu'nun peş peşe takipçilerinin beğenisine sunduğu fotoğraflar, kısa sürede gündem oldu.

SON DAKİKA