Ezgi Eyüboğlu’ndan yatak odası paylaşımı! Birbirinden farklı pozlarla art arda yayınladı! Yorum yağdı! Teşkilat’ın Ceren’iydi...
Kaan Yıldırım ile 2019 yılında boşanan Ezgi Eyüboğlu, son olarak Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamıştı. Oğulcan Engin ile Temmuz 2021'de yollarını ayıran Eyüboğlu, hem iş hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmişti. Ceren karakterini canlandırdığı Teşkilat dizisinden de geçen sezon ayrılan oyuncu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun yatakta verdiği pozlara yorum yağdı. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun yatak odası paylaşımı...
25.10.2022 20:12 - Son Güncelleme: 25.10.2022 20:33
Meslektaşı Kaan Yıldırım ile boşandıktan sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlayan Ezgi Eyüboğlu'nun mutluluğu kısa sürdü.