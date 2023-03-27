RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Ezgi Eyüboğlu’ndan bahar paylaşımı! Terasta verdiği görüntüler sosyal medyaya damga vurdu! 34’lük Ezgi tüm dikkati üzerine topladı

Ezgi Eyüboğlu’ndan bahar paylaşımı! Terasta verdiği görüntüler sosyal medyaya damga vurdu! 34’lük Ezgi tüm dikkati üzerine topladı

34 yaşındaki ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Eyüboğlu, terastaki görüntülerini "Bahar" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşım, Instagram'a damga vurdu. Öte yandan Eyüboğlu'nun bir sonraki spor paylaşımı da çok konuşuldu. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun o paylaşımları...

takvim.com.tr
27.03.2023 22:35 - Son Güncelleme: 27.03.2023 22:35
Ezgi Eyüboğlu’ndan bahar paylaşımı! Terasta verdiği görüntüler sosyal medyaya damga vurdu! 34’lük Ezgi tüm dikkati üzerine topladı

Kaan Yıldırım ile boşandıktan sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan ancak bu ilişkide de aradığı mutluluğu bulamayan Ezgi Eyüboğlu, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

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Ezgi Eyüboğlu’ndan bahar paylaşımı! Terasta verdiği görüntüler sosyal medyaya damga vurdu! 34’lük Ezgi tüm dikkati üzerine topladı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen oyuncu, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına yenilerini ekledi.

Ezgi Eyüboğlu’ndan bahar paylaşımı! Terasta verdiği görüntüler sosyal medyaya damga vurdu! 34’lük Ezgi tüm dikkati üzerine topladı

Eyüboğlu, terastaki görüntülerini "Bahar" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşım, Instagram'a damga vurdu.

Ezgi Eyüboğlu’ndan bahar paylaşımı! Terasta verdiği görüntüler sosyal medyaya damga vurdu! 34’lük Ezgi tüm dikkati üzerine topladı

Öte yandan Eyüboğlu'nun bir sonraki spor paylaşımı da çok konuşuldu. Ünlü oyuncu, siyah taytıyla verdiği pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Ezgi Eyüboğlu’ndan bahar paylaşımı! Terasta verdiği görüntüler sosyal medyaya damga vurdu! 34’lük Ezgi tüm dikkati üzerine topladı

34 yaşındaki ünlü oyuncunun fit hali ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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