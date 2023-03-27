Ezgi Eyüboğlu’ndan bahar paylaşımı! Terasta verdiği görüntüler sosyal medyaya damga vurdu! 34’lük Ezgi tüm dikkati üzerine topladı

Kaan Yıldırım ile boşandıktan sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan ancak bu ilişkide de aradığı mutluluğu bulamayan Ezgi Eyüboğlu, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.