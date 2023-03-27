Ezgi Eyüboğlu’ndan bahar paylaşımı! Terasta verdiği görüntüler sosyal medyaya damga vurdu! 34’lük Ezgi tüm dikkati üzerine topladı
34 yaşındaki ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Eyüboğlu, terastaki görüntülerini "Bahar" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşım, Instagram'a damga vurdu. Öte yandan Eyüboğlu'nun bir sonraki spor paylaşımı da çok konuşuldu. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun o paylaşımları...
27.03.2023 22:35 - Son Güncelleme: 27.03.2023 22:35
Kaan Yıldırım ile boşandıktan sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan ancak bu ilişkide de aradığı mutluluğu bulamayan Ezgi Eyüboğlu, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.