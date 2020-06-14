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Ezgi Eyüboğlu'na Oğulcan Engin'den 109 bin TL'lik evlilik teklifi! Bebekleri bile...

Oğulcan Engin, bir süredir Ezgi Eyüboğlu ile birlikte. Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisini ciddi bir şekilde yürüten Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'yla evlilik için ilk adımı atmaya hazırlanıyor. Genç iş insanı, geçtiğimiz günlerde Gayrettepe'de bulunan bir mücevher mağazasından yaklaşık 16 bin dolar (109 bin TL) değerinde, tektaş satın aldı. Birbirine çok yakıştırılan çiftten Oğulcan Engin'in bebeklik halini görenler, Ezgi Eyüboğlu ile evlenince dünyaya getirecekleri bebeğin Çocuklar Duymasın'daki Havuç karakterine hayat veren oyuncu gibi kızıl saçlı olacağı yönünde yorumlarda bile bulunulmuştu.

14.06.2020 10:01 - Son Güncelleme: 14.06.2020 10:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





