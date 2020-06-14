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Ezgi Eyüboğlu'na Oğulcan Engin'den 109 bin TL'lik evlilik teklifi! Bebekleri bile...
Ezgi Eyüboğlu'na Oğulcan Engin'den 109 bin TL'lik evlilik teklifi! Bebekleri bile...
Oğulcan Engin, bir süredir Ezgi Eyüboğlu ile birlikte. Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisini ciddi bir şekilde yürüten Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'yla evlilik için ilk adımı atmaya hazırlanıyor. Genç iş insanı, geçtiğimiz günlerde Gayrettepe'de bulunan bir mücevher mağazasından yaklaşık 16 bin dolar (109 bin TL) değerinde, tektaş satın aldı. Birbirine çok yakıştırılan çiftten Oğulcan Engin'in bebeklik halini görenler, Ezgi Eyüboğlu ile evlenince dünyaya getirecekleri bebeğin Çocuklar Duymasın'daki Havuç karakterine hayat veren oyuncu gibi kızıl saçlı olacağı yönünde yorumlarda bile bulunulmuştu.
14.06.2020 10:01
- Son Güncelleme: 14.06.2020 10:16
Seda Sayan onay verdi, Oğulcan harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan, oğlunun ilişkisi için, "Aşklarını ilk gördüğüm anda sevindim. Ezgi çok hanım ve güzel bir kız" yorumunu yapmıştı.Oğulcan Engin, bir süredir aşk yaşadığı Ezgi Eyüboğlu'yla evlilik için ilk adımı atmaya hazırlanıyor.
Yarın 32. yaş gününü kutlayacak olan Ezgi Eyüboğlu'na 30 yaşındaki sevgilisi Oğulcan Engin'in romantik bir organizasyonla evlenme teklifi edeceği öğrenildi.
Oğulcan'a alışverişte babası Sinan Engin de eşlik etti. Babasının fikrini alan Engin, seçimi de birlikte yaptı.
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in bebeklik fotoğrafını görenler, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile bebeklerinin Çocuklar Duymasın'daki Havuç gibi olacakları yönünde yorumlarda bulundu.
İşte Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu çiftini birbirine çok yakıştıran sosyal medya kullanıcılarının konuştuğu Oğulcan Engin'in ve diğer ünlülerin bebeklik halleri...