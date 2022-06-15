Ezgi Eyüboğlu yaş günü kareleri ile güzelliğini konuşturdu anne Oya Eyüboğlu yorumsuz bırakmadı: "Kızım, arkadaşım..."
Ezgi Eyüboğlu yaş günü kareleri ile güzelliğini konuşturdu anne Oya Eyüboğlu yorumsuz bırakmadı. Kaan Yıldırım ile boşandıktan sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşayan Ezgi, aradığı aşkı Oğulcan'da da bulamadı. Ayrılık kararının ardından adı bir daha kimseyle anılmayan Ezgi Eyüboğlu'nun bugün doğum günü. Sosyal medyayı aktif kullanan Ezgi Eyüboğlu Instagram paylaşımı ile yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Anne Oya Eyüboğlu ise kızına yazdığı notla dikkat çekti.
15.06.2022 16:52 - Son Güncelleme: 15.06.2022 17:00
"KIZIM, ARKADAŞIM..."
Ezgi Eyüboğlu yaş günü kareleri ile güzelliğini konuşturdu anne Oya Eyüboğlu yorumsuz bırakmadı.