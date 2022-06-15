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Haberler Magazin Ezgi Eyüboğlu yaş günü kareleri ile güzelliğini konuşturdu anne Oya Eyüboğlu yorumsuz bırakmadı: "Kızım, arkadaşım..."

Ezgi Eyüboğlu yaş günü kareleri ile güzelliğini konuşturdu anne Oya Eyüboğlu yorumsuz bırakmadı: "Kızım, arkadaşım..."

Ezgi Eyüboğlu yaş günü kareleri ile güzelliğini konuşturdu anne Oya Eyüboğlu yorumsuz bırakmadı. Kaan Yıldırım ile boşandıktan sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşayan Ezgi, aradığı aşkı Oğulcan'da da bulamadı. Ayrılık kararının ardından adı bir daha kimseyle anılmayan Ezgi Eyüboğlu'nun bugün doğum günü. Sosyal medyayı aktif kullanan Ezgi Eyüboğlu Instagram paylaşımı ile yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Anne Oya Eyüboğlu ise kızına yazdığı notla dikkat çekti.

15.06.2022 16:52 - Son Güncelleme: 15.06.2022 17:00
Ezgi Eyüboğlu yaş günü kareleri ile güzelliğini konuşturdu anne Oya Eyüboğlu yorumsuz bırakmadı: Kızım, arkadaşım...

"KIZIM, ARKADAŞIM..."

Ezgi Eyüboğlu yaş günü kareleri ile güzelliğini konuşturdu anne Oya Eyüboğlu yorumsuz bırakmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ezgi Eyüboğlu yaş günü kareleri ile güzelliğini konuşturdu anne Oya Eyüboğlu yorumsuz bırakmadı: Kızım, arkadaşım...

Güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu Instagram paylaşımları ile dikkat çekti.

Ezgi Eyüboğlu yaş günü kareleri ile güzelliğini konuşturdu anne Oya Eyüboğlu yorumsuz bırakmadı: Kızım, arkadaşım...

Bugün doğum günü olan Ezgi, kısa sürede gündem oldu.

Ezgi Eyüboğlu yaş günü kareleri ile güzelliğini konuşturdu anne Oya Eyüboğlu yorumsuz bırakmadı: Kızım, arkadaşım...

Ezgi Eyüboğlu'na annesi Oya Eyüboğlu'ndan yorum gecikmedi.

Ezgi Eyüboğlu yaş günü kareleri ile güzelliğini konuşturdu anne Oya Eyüboğlu yorumsuz bırakmadı: Kızım, arkadaşım...

Kızına, "Canım kızım, sevdiklerin, sevenlerin, yaşam sevgin hep çoğalsın. Kızım, arkadaşım, doğum günün kutlu olsun" notunu yazan Oya Hanım yorumlar arasında dikkat çeken isim oldu.

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