Ezgi Eyüboğlu vücudunu saran leopar desenli üstüyle sosyal medyayı salladı! Deri montuyla poz verdi bacak dekoltesi çok konuşuldu

Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Kaan Yıldırım'dan boşandıktan sonra işletmeci Oğulcan Engin ile birlikte olmaya başlamıştı. Ancak çiftin ilişkisi uzun soluklu olmadı ve 1,5 yıllık aşları geçen aylarda hüsranla sonuçlandı.