Ezgi Eyüboğlu vücudunu saran leopar desenli üstüyle sosyal medyayı salladı! Deri montuyla poz verdi bacak dekoltesi çok konuşuldu
Ezgi Eyüboğlu vücudunu saran leopar desenli üstüyle sosyal medyayı salladı! Meslektaşı Kaan Yıldırım ile 2019 yılında boşanan Ezgi Eyüboğlu, geçen aylarda ise Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le 1,5 yıllık ilişkisini bir kararla sonlandırmıştı. Aşk hayatıyla sık sık gündem olan Ezgi Eyüboğlu, bu kez iddialı sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçen Eyüboğlu, vücudunu saran leopar desenli üstüyle verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Art arda paylaşımlarda bulunan oyuncu, siyah deri montuyla verdiği pozları da yayınlamayı ihmal etmedi. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun sosyal medyayı sallayan o paylaşımları...
03.01.2022 18:48
- Son Güncelleme: 03.01.2022 18:48
Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Kaan Yıldırım'dan boşandıktan sonra işletmeci Oğulcan Engin ile birlikte olmaya başlamıştı. Ancak çiftin ilişkisi uzun soluklu olmadı ve 1,5 yıllık aşları geçen aylarda hüsranla sonuçlandı.
Özel hayatıyla sık sık gündem olan Ezgi Eyüboğlu, bu kez iddialı sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.