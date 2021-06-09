Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin'den evlilik açıklaması herkesin gözü düğünde! Seda Sayan kayınvalide mi oluyor?
Bir süredir şarkıcı Seda Sayan ile eski futbolcu Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu evleniyor mu? Ezgi Eyüboğlu ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmeyen çift evlilik sorusuna da yanıt verdi. Öte yandan çiftin araçlarının üzerindeki yazı dikkatlerden kaçmadı.
09.06.2021 11:45
- Son Güncelleme: 09.06.2021 12:06
Uzun bir süre sonra 'Teşkilat' dizisiyle ekranlara dönen Ezgi Eyüboğlu, sevgilisi Oğulcan Engin ile birlikte Cihangir'de görüntülendi. Engin'in Emily's adlı mekanından çıkarken objektiflere yansıyan ikili, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Geçtiğimiz hafta rol aldığı dizi sezon finali yapan Eyüboğlu, "Her şey çok güzel. Dizimiz tatile girdi, ben de güzel bir tatil yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
"DENİZ VE KUMU ÖZLEDİM"
Güzel oyuncu, sözlerine "Çünkü tatil zamanı, deniz ve kumu çok özledim. Artık ne olur şu pandeminin bitişini konuşalım. Pandemiyi bitirelim" diyerek devam etti.
EVLİLİK SORUSUNU EZGİ YANITLADI
Ezgi Eyüboğlu, "Oğulcan Bey ile çok güzel giden bir beraberliğiniz var. Bunu taçlandırmayı düşünüp konuştuğunuz oldu mu?" sorusunu da yanıtladı.
2019 yılında Kaan Yıldırım'dan boşanan güzel oyuncu, evlilikle ilgili; "Şu anda öyle bir planımız yok, biz böyle mutluyuz" şeklinde konuştu.