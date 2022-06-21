Ezgi Eyüboğlu tatili bedavaya getirdi! Mayolu pozlarını paylaşmaya doyamadı! Hem havuzdan hem şezlongdan hem de banyodan...
Ezgi Eyüboğlu tatili bedavaya getirdi! Son olarak Teşkilat dizisinde Ceren karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Eyüboğlu, özellikle Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu şimdi ise tatil paylaşımlarıyla magazin manşetlerini süsledi. Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkan Eyüboğlu, havuzdan, şezlongdan ve banyodan yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Öte yandan Eyüboğlu'nun tatilini bedavaya getirdiği öne sürüldü. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun sosyal medyaya damga vuran iddialı pozları...
21.06.2022 18:07 - Son Güncelleme: 21.06.2022 18:07
Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, son olarak Teşkilat dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle televizyon izleyicisiyle buluşmuştu.
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Eyüboğlu, özellikle Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu.