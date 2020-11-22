Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin sarmaş dolaş poz verdi! Aşka gelen ikiliye ilk yorum Seda Sayan'dan...
Hadise'nin sevgilisi oyuncu Kaan Yıldırım ile 3 yıl evli kalan Ezgi Eyüboğlu, 2019'da boşandı. Boşanmanın ardından aradığı aşkı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'da bulan Eyüboğlu, karantina günlerini sevgilisiyle geçirmeye devam ediyor. İkili aşka geldi. Sosyal medya hesabından sarmal dolaş poz veren Ezgi Eyüboğlu ile Uğulcan Engin'e ilk yorum Seda Sayan'dan geldi.
22.11.2020 16:14
- Son Güncelleme: 22.11.2020 16:36
İlişkilerinde 10. ayı geride bırakan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin'in romantik paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. İkilinin birbirlerine aşk dolu bakışları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü çiftin hayranları "çok yakışıyorsunuz, maşallah, nazar değmesin" yorumlarıyla genç sevgilileri destekledi.
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