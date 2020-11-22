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Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin sarmaş dolaş poz verdi! Aşka gelen ikiliye ilk yorum Seda Sayan'dan...

Hadise'nin sevgilisi oyuncu Kaan Yıldırım ile 3 yıl evli kalan Ezgi Eyüboğlu, 2019'da boşandı. Boşanmanın ardından aradığı aşkı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'da bulan Eyüboğlu, karantina günlerini sevgilisiyle geçirmeye devam ediyor. İkili aşka geldi. Sosyal medya hesabından sarmal dolaş poz veren Ezgi Eyüboğlu ile Uğulcan Engin'e ilk yorum Seda Sayan'dan geldi.

22.11.2020 16:14 - Son Güncelleme: 22.11.2020 16:36
Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin sarmaş dolaş poz verdi! Aşka gelen ikiliye ilk yorum Seda Sayan'dan...

Mart ayından bu yana sevgili olan Ezgi Eyüboğlu ile sevgilisi Oğulcan Engin'den sarmaş dolaş poz geldi. Her anlarını birlikte geçiren ikili, karantina günlerinde de ayrılmıyor. Aşka gelen ikili, o anları sosyal medyadan paylaştı.

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Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin sarmaş dolaş poz verdi! Aşka gelen ikiliye ilk yorum Seda Sayan'dan...

Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin'in el ele göz göze pozuna ilk yorum Sayan'dan geldi. Seda Sayan, oğluna ve müstakbel gelinine nazar boncuğu emojisi ile yorum yaptı.

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin sarmaş dolaş poz verdi! Aşka gelen ikiliye ilk yorum Seda Sayan'dan...

İlişkilerinde 10. ayı geride bırakan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin'in romantik paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. İkilinin birbirlerine aşk dolu bakışları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü çiftin hayranları "çok yakışıyorsunuz, maşallah, nazar değmesin" yorumlarıyla genç sevgilileri destekledi.

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin sarmaş dolaş poz verdi! Aşka gelen ikiliye ilk yorum Seda Sayan'dan...

Ezgi Eyüboğlu, aynı zamanda Hadise ile aşk yaşayan oyuncu Kaan Yıldırım'ın da eski eşi... Ezgi ve Oğulcan ilişkilerinin başlarında yaş farkı ile sık sık gündeme geliyordu. İşte ünlülerin yaşları...

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin sarmaş dolaş poz verdi! Aşka gelen ikiliye ilk yorum Seda Sayan'dan...

HAZAL SUBAŞI

2 Mayıs 1996

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