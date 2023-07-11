Ezgi Eyüboğlu gönlünü Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızına kaptırdı! Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’le aşk yaşamıştı...
Kaan Yıldırım ile 2016-2019 yılları arasında evli kalan Ezgi Eyüboğlu, boşandıktan sonra Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşamıştı. Evlenecekleri beklenen çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. Oğulcan Engin ayrılığın ardından Miray Daner ile aşk yaşadı ancak ünlü ismin mutluluğu kısa sürdü. Ezgi Eyüboğlu da uzun bir aranın ardından aşk orucunu bozdu. Ezgi Eyüboğlu gönlünü Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızına kaptırdı! İşte detaylar...
11.07.2023 12:57 - Son Güncelleme: 11.07.2023 12:57
Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan 14 Mayıs 2016 tarihinde Kaan Yıldırım ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.
26 Haziran 2019 tarihinde boşanan çiftten Ezgi Eyüboğlu, sonra Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşamaya başladı.
Evlenecekleri beklenen çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. Oğulcan Engin ayrılığın ardından Miray Daner ile aşk yaşadı ancak ünlü ismin mutluluğu kısa sürdü.
Ezgi Eyüboğlu da uzun bir aranın ardından aşk orucunu bozdu. Güneş'te yer alan habere göre; Ezgi Eyüboğlu gönlünü Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızına kaptırdı.