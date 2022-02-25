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Ezgi Eyüboğlu fit vücuduyla sosyal medyayı salladı! Karın kası çalışan Ezgi’ye bakın ağızları açık bıraktı herkes onu konuştu

Ezgi Eyüboğlu fit vücuduyla sosyal medyayı salladı! Şimdilerde Teşkilat dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla bir dönem adından sık sık söz ettirmişti. Ezgi Eyüboğlu, ayrılığın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam etmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Eyüboğlu son paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Karın kası çalıştığı halleri yayınlayan oyuncu, fit vücuduyla dikkat çekti. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun ağızları açık bırakan o paylaşımı...

25.02.2022 20:51 - Son Güncelleme: 25.02.2022 20:51
Ezgi Eyüboğlu fit vücuduyla sosyal medyayı salladı! Karın kası çalışan Ezgi’ye bakın ağızları açık bıraktı herkes onu konuştu

Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Kaan Yıldırım ile boşandıktan sonra Oğulcan Engin ile yeni bir aşka yelken açmış ve bu ilişkisiyle sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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Ezgi Eyüboğlu fit vücuduyla sosyal medyayı salladı! Karın kası çalışan Ezgi’ye bakın ağızları açık bıraktı herkes onu konuştu

Engin ile sürpriz bir kararla yollarını ayıran ünlü oyuncu, ayrılığın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam etmişti.

Ezgi Eyüboğlu fit vücuduyla sosyal medyayı salladı! Karın kası çalışan Ezgi’ye bakın ağızları açık bıraktı herkes onu konuştu

Sosyal medyayı aktif kullanan Eyüboğlu son paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine topladı.

Ezgi Eyüboğlu fit vücuduyla sosyal medyayı salladı! Karın kası çalışan Ezgi’ye bakın ağızları açık bıraktı herkes onu konuştu

Eyüboğlu, karın kası çalıştığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Ezgi Eyüboğlu fit vücuduyla sosyal medyayı salladı! Karın kası çalışan Ezgi’ye bakın ağızları açık bıraktı herkes onu konuştu

Spor taytı ve büstiyeri ile kamera karşısına geçen Eyüboğlu'nun fit hali dikkatlerden kaçmadı.

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