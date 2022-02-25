Ezgi Eyüboğlu fit vücuduyla sosyal medyayı salladı! Karın kası çalışan Ezgi’ye bakın ağızları açık bıraktı herkes onu konuştu
Ezgi Eyüboğlu fit vücuduyla sosyal medyayı salladı! Şimdilerde Teşkilat dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla bir dönem adından sık sık söz ettirmişti. Ezgi Eyüboğlu, ayrılığın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam etmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Eyüboğlu son paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Karın kası çalıştığı halleri yayınlayan oyuncu, fit vücuduyla dikkat çekti. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun ağızları açık bırakan o paylaşımı...
25.02.2022 20:51 - Son Güncelleme: 25.02.2022 20:51
Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Kaan Yıldırım ile boşandıktan sonra Oğulcan Engin ile yeni bir aşka yelken açmış ve bu ilişkisiyle sık sık magazin gündeminde yer almıştı.