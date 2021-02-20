Ezgi Eyüboğlu 'estetik geçirmedim' dedi sosyal medya kanıtlarla geldi! Seda Sayan'ın gelini Ezgi estetikli mi estetiksiz mi?

Estetiğim yok ama bir dermatoloğum var. Onunla teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz. Bir adım ötesi estetik oluyor muhtemelen ama estetiğe karşı bir insan da değilim.' 32 yaşındaki oyuncunun, bu açıklamasından sonra eski hali merak konusu oldu. İşte başta Ezgi Eyüboğlu olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.