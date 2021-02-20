Ezgi Eyüboğlu 'estetik geçirmedim' dedi sosyal medya kanıtlarla geldi! Seda Sayan'ın gelini Ezgi estetikli mi estetiksiz mi?
Şarkıcı Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşayan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla gündemde yer aldı. 32 yaşındaki oyuncu bu zamana kadar estetik geçirmediğini ama estetiğe karşı olmadığını açıkladı. 32 yaşındaki oyuncu Ezgi Eyüboğlu 'Hiç estetiğim yok' deyince eski halleri merak konusu oldu. Ezgi Eyüboğlu'nun estetiksiz hali merak edilince eski fotoğraflarda ortalığa saçıldı. İşte estetiksiz olduğunu söyleyen Ezgi Eyüboğlu'nun kariyerinin ilk yıllarındaki halleri...
Estetiğim yok ama bir dermatoloğum var. Onunla teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz. Bir adım ötesi estetik oluyor muhtemelen ama estetiğe karşı bir insan da değilim.' 32 yaşındaki oyuncunun, bu açıklamasından sonra eski hali merak konusu oldu. İşte başta Ezgi Eyüboğlu olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.