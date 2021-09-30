Ezgi Eyüboğlu da estetik harikası mı şimdilerin en güzel kadınlarından! Bu halini unutun meğer bir zamanlar Ezgi...
Son dönemde Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin'in yaşadığı aşkla gündeme gelen güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun yıllar öncesine ait kareleri sosyal medyayı salladı. Teşkilat dizisinin Ceren'i Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda, "Estetiğim yok ama bir dermatoloğum var. Onunla teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz. Bir adım ötesi estetik oluyor muhtemelen ama estetiğe karşı bir insan da değilim" demişti. Ancak gelin görün ki Ezgi Eyüboğlu'nda bu anlattıklarından daha fazlası da olabilir. İşte ortaya çıkan ve Ezgi Eyüboğlu'nda estetik var mı yok mu sorularını sorduran o kareler.
30.09.2021 15:01
- Son Güncelleme: 30.09.2021 15:01
Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ezgi Eyüboğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde ayrılan Ezgi Eyüboğlu'nun estetiksiz hali şoke etti.
Oğulcan Engin ile yaşadığı 1,5 yıllık aşkın ardından 1 ay önce sürpriz bir şekilde ayrılan güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu bir magazin dergisine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.