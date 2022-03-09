Ezgi Eyüboğlu beyazlar içinde poz verdi anneden yorum gecikmedi! O da yetmedi ilk eşi Kaan Yıldırım detayı şaşkına çevirdi
Ezgi Eyüboğlu beyazlar içinde poz verdi anneden yorum gecikmedi! O da yetmedi ilk eşi Kaan Yıldırım detayı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 2016 -2019 yılları arasında oyuncu Kaan Yıldırım ile evli olan ve boşandıktan sonra gönlünü Seda Sayan'ın oğluna kaptıran Ezgi'nin yeniden evleneceği beklenirken bu aşk da bitti. Ardından Oğulcan kısa bir süre sonra oyuncu Miray Daner ile aşk yaşayarak herkesi şaşırttı. Kadınlar Günü için özel bir çekimde giydiği beyaz elbise ile pozlar veren Ezgi Eyüboğlu'nun Instagram karesi kısa sürede olay oldu...
09.03.2022 17:13 - Son Güncelleme: 09.03.2022 17:22
Ezgi Eyüboğlu beyazlar içinde poz verdi anneden yorum gecikmedi! O da yetmedi ilk eşi Kaan Yıldırım detayı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti...
Kaan Yıldırım ile boşandıktan sonra Oğulcan Engin ile bir yılı aşkın aşk yaşayan ve ardından ayrılan oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun Instagram paylaşımı gündeme bomba gibi düştü.
Bu karelere gelen anne yorumu dikkat çekti. Oya Hanım'ın profiline bakmak isteyen sosyal medya kullanıcıları Kaan Yıldırım'ın ablası ile Ezgi Eyüboğlu'nun annesinin hala takipleştiğini fark edince bu detay kısa sürede sosya medyada gündem oldu.
EZGİ'YE KADIRGALI HAMLESİ!
Oğulcan Engin ile biten ilişkisinin ardından Ezgi Eyüboğlu'na Seda Sayan'dan gelen hamle günlerce konuşulmuştu...