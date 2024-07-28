Ezel'in Ömer'ini şimdilerde gören tanıyamıyor! Kenan İmirzalıoğlu'nun kimliğini değiştirmeden önceki halini canlandırmıştı

Türk televizyon tarihinin en iyi dizilerinden birisi olarak gösterilen Ezel bir dönem evlerimize konuk oldu. Kenan İmirzalIoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Barış Falay, Sarp Akkaya, Sedef Avcı ve Bade İşçil gibi birçok ismin rol aldığı dizide Ömer karakterine hayat veren yıldız isim yıllar sonra gündem oldu. Ezel'in Ömer'i İsmail Filiz son haliyle hayranlarını şaşırttı!