Ezel'in Ömer'ini şimdilerde gören tanıyamıyor! Kenan İmirzalıoğlu'nun kimliğini değiştirmeden önceki halini canlandırmıştı

Türk televizyon tarihinin en iyi dizilerinden birisi olarak gösterilen Ezel bir dönem evlerimize konuk oldu. Kenan İmirzalIoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Barış Falay, Sarp Akkaya, Sedef Avcı ve Bade İşçil gibi birçok ismin rol aldığı dizide Ömer karakterine hayat veren yıldız isim yıllar sonra gündem oldu. Ezel'in Ömer'i İsmail Filiz son haliyle hayranlarını şaşırttı!
Kenan İmirzalioğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Barış Falay, Sarp Akkaya, Sedef Avcı ve Bade İşçil gibi birçok ismin rol aldığı dizide Ömer karakterine hayat veren yıldız isim yıllar sonra gündem oldu. Ezel'in Ömer'i İsmail Filiz son haliyle hayranlarını şaşırttı!
ATV ekranlarında birbirinden başarılı isimlerin buluştuğu dizi Ezel, yıllar geçse de ilk günkü heyecanla takip edilmeye devam ediliyor.
Kenan İmirzalioğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer gibi isimlerin ekran karşısına geçtiği dizide Ömer karakterine hayat veren İsmail Filiz yıllar sonra yeniden gündem oldu.