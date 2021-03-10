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Ezel'in Kerpeten Ali'si ve Bahar'ı 11 yıl sonra yeniden! Barış Falay ve Sedef Avcı'dan bomba fotoğraf...

Ezel'in Kerpeten Ali'si ve Bahar'ı 11 yıl sonra yeniden bir arada. Kenan İmirzalıoğlu'nun efsane dizileri arasında yer alan Ezel'de 'Kerpeten Ali' karakteri ile 7'den 70'e herkesin hafızasına kazınan oyuncu Barış Falay ile yine Ezel dizisinde Bahar karakterine hayat veren Sedef Avcı'nın fotoğrafını görenler heyecanlandı. Kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düşen fotoğrafa 'Kerpeten Ali ve Bahar yeniden...' yorumları yazıldı. İşte Ezel'in Kerpeten Ali'si ve Bahar'ını yeniden bir araya getiren sürpriz...

10.03.2021 14:36 - Son Güncelleme: 10.03.2021 14:44
Ezel'in Kerpeten Ali'si ve Bahar'ı 11 yıl sonra yeniden! Barış Falay ve Sedef Avcı'dan bomba fotoğraf...
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Ezel'in Kerpeten Ali'si ve Bahar'ı 11 yıl sonra yeniden! Barış Falay ve Sedef Avcı'dan bomba fotoğraf...

11 YIL SONRA YENİDEN!

Ezel'in Kerpeten Ali'si ve Bahar'ı 11 yıl sonra yeniden bir araya geldi. 7'den 70'e herkesin yakından bildiği hatta oyuncuları dizideki karakterlerle hatırladığı Ezel 2 sezon sürmüş ve ekranlarda fırtınalar estirmişti.

Ezel'in Kerpeten Ali'si ve Bahar'ı 11 yıl sonra yeniden! Barış Falay ve Sedef Avcı'dan bomba fotoğraf...

Kenan İmirzalıoğlu, Tuncel Kurtiz, Barış Falay, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Burak Dakak, Bade İşçil, Sarp Akkaya, Burçin Terzioğlu gibi isimlerin yer aldığı Ezel dizisinin üzerinden 11 yıl geçti.

Ezel'in Kerpeten Ali'si ve Bahar'ı 11 yıl sonra yeniden! Barış Falay ve Sedef Avcı'dan bomba fotoğraf...

Dizde Eyşan'ın kardeşi Bahar'a aşık olan Kerpeten Ali karakterini bilmeyen yok. Kerpeten Ali ile Bahar yıllar sonra bir araya geldi.

Ezel'in Kerpeten Ali'si ve Bahar'ı 11 yıl sonra yeniden! Barış Falay ve Sedef Avcı'dan bomba fotoğraf...

Sedef Avcı, Menajerimi Ara dizisinde konuk oyuncu olarak yer alacak. Instagram'da setten fotoğraflar paylaşan Sedef Avcı ile Barış Falay'ı yıllar sonra birlikte görenler heyecanlandı.

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