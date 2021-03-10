Ezel'in Kerpeten Ali'si ve Bahar'ı 11 yıl sonra yeniden! Barış Falay ve Sedef Avcı'dan bomba fotoğraf...

Ezel'in Kerpeten Ali'si ve Bahar'ı 11 yıl sonra yeniden bir arada. Kenan İmirzalıoğlu'nun efsane dizileri arasında yer alan Ezel'de 'Kerpeten Ali' karakteri ile 7'den 70'e herkesin hafızasına kazınan oyuncu Barış Falay ile yine Ezel dizisinde Bahar karakterine hayat veren Sedef Avcı'nın fotoğrafını görenler heyecanlandı. Kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düşen fotoğrafa 'Kerpeten Ali ve Bahar yeniden...' yorumları yazıldı. İşte Ezel'in Kerpeten Ali'si ve Bahar'ını yeniden bir araya getiren sürpriz...

10.03.2021 14:36 - Son Güncelleme: 10.03.2021 14:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





