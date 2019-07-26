Ezel dizisinin karanlık güzel Eyşan'ı Cansu Dere bikinili pozuyla sosyal medyayı altüst etti: Bu güzellik çok fazla!
Cansu Dere'nin Instagram paylaşımı olay oldu. Atv'nin başarılı yapımlarından Ezel dizisinde Eyşan karakterine hayat veren Cansu Dere, sosyal medyayı aktif kullanmayan ünlülerden. 38 yaşındaki Dere, geçtiğimiz gün tatilden yaptığı bikinili paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncunun 1960'lı yıllarda moda olan ve bu sene yeniden sahillerde gördüğümüz yüksek belli bikinisiyle takipçilerinden tam not aldı. İşte Cansu Dere'nin ve diğer ünlülerin tatil fotoğrafları...
Cansu Dere, geçtiğimiz gün Instagram'dan yaptığı tatil paylaşımıyla sosyal medyayı altüst etti. 38 yaşındaki Cansu Dere, 1960'lı yıllardın modası ve günümüzde de yeniden sahillerde görmeye başladığımız yüksek belli bikinisiyle hayranlarının karşısına çıktı. Takipçileri güzel oyuncunun paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Ünlü oyuncunun fit görünümünden dolayı hayranlarının hepsinin ortak cümlesi ise "Bu güzellik çok fazla" oldu. İşte Ezel dizisinde karanlık kadın Eyşan karakterine hayat veren Cansu Dere'nin ve diğer ünlülerin yaz tatilinden fotoğraflar...