Ezel dizisinin karanlık güzel Eyşan'ı Cansu Dere bikinili pozuyla sosyal medyayı altüst etti: Bu güzellik çok fazla!

Cansu Dere, geçtiğimiz gün Instagram'dan yaptığı tatil paylaşımıyla sosyal medyayı altüst etti. 38 yaşındaki Cansu Dere, 1960'lı yıllardın modası ve günümüzde de yeniden sahillerde görmeye başladığımız yüksek belli bikinisiyle hayranlarının karşısına çıktı. Takipçileri güzel oyuncunun paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Ünlü oyuncunun fit görünümünden dolayı hayranlarının hepsinin ortak cümlesi ise "Bu güzellik çok fazla" oldu. İşte Ezel dizisinde karanlık kadın Eyşan karakterine hayat veren Cansu Dere'nin ve diğer ünlülerin yaz tatilinden fotoğraflar...