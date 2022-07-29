Ezel dizisinin bıçak sırtında Ömer’iydi son hali ağızları açık bıraktı! 'Eyşan Ne Kaybettiğine Dön Bak İstersen!' Kenan İmirzalıoğlu bile kıskandı
2009 yılıda yayınlanan ve döneme damga vuran Ezel dizisinin tekrar bölümleri halen izleniyor. Dizide Ömer Uçar karakterini canlandıran İsmail Filiz yıllar sonra ortaya çıktı. Yeni hali ile görenlerin ağzını açık bırakan İsmail Filiz estetikleri ile dikkat çekti. Öte yandan ünlü oyuncunun eşi ve çocuğu ile tatil pozları çok konuşuldu. İşte İsmail Filiz'in son hali ve ailesi....
Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosu Kerem Deren ve Pınar Bulut ikilisi tarafından kaleme alınan Ezel dizisi oyuncu kadrosu ve replikleri hala hafızalarda. Başrollerinde Cansu Dere, Kenan İmirzalıoğlu, Yiğit Özşener, Barış Falay, Ufuk Bayraktar ve Tuncel Kurtiz'in yer aldığı fenomen dizide İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Ömer karakterinin gençliğini oynayan İsmail Filiz yıllar sonra yeni hali ile gündeme geldi.
ATV ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Ezel, Türk dizi tarihinin önemli yapımlarından biri olmayı başardı.
Pek çok ünlü ismin de dahil olduğu Ezel dizisinde genç oyuncular da yer almış e bu sayede kariyerlerinde önemli bir gelişme kaydetmişti. O isimlerden biri olan ve Ezel dizisinde Ömer Uçar karakterine hayat veren İsmail Filiz, yıllar sonra ortaya çıktı.
Ezel dizisinde canlandırdığı Ömer Uçar karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu İsmail Filiz, dizide Kenan İmirzalıoğlu'nun gençliğine hayat vermiş ve iyi bir çıkış yakalamıştı.
O dönem oyunculuk performansı kadar yakışıklılığıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu, Ezel dizisinin hayranlarının gönlünde taht kurmayı da başarmıştı.