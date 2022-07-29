Ezel dizisinin bıçak sırtında Ömer’iydi son hali ağızları açık bıraktı! ’Eyşan Ne Kaybettiğine Dön Bak İstersen!’ Kenan İmirzalıoğlu bile kıskandı

Pek çok ünlü ismin de dahil olduğu Ezel dizisinde genç oyuncular da yer almış e bu sayede kariyerlerinde önemli bir gelişme kaydetmişti. O isimlerden biri olan ve Ezel dizisinde Ömer Uçar karakterine hayat veren İsmail Filiz, yıllar sonra ortaya çıktı.