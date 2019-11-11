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Ezel dizisinde Ömer karakterini canlandırmıştı! İsmail Filiz son haliyle hayranlarını şaşırttı!

Hiç kuşkusuz Türk televiyon tarihinin en iyi dizilerinden biri Ezel... Oyuncu kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu, Tuncel Kurtiz, Cansu Dere gibi isimlerin yer aldığı Ezel, hala adından söz ettirmeye devam ediyor. Ezel'de en çok dikkat çeken isimlerden biri Ömer karakterini canlandıran İsmail Filiz'di. Gösterdiği performans ile adından söz ettiren İsmail Filiz sosyal medyanın gündemine oturdu. İsmail Filiz'in son halini görenler gözlerine inanamıyor.

11.11.2019 16:46 - Son Güncelleme: 11.11.2019 16:46
Ezel dizisinde Ömer karakterini canlandırmıştı! İsmail Filiz son haliyle hayranlarını şaşırttı!

Türk televizyon tarihinin en iyi dizilerinden birisi olarak gösterilen Ezel'de Ömer karakterini canlandıran İsmail Filiz sosyal medyaya damga vurdu.

Ezel dizisinde Ömer karakterini canlandırmıştı! İsmail Filiz son haliyle hayranlarını şaşırttı!

Dizide gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İsmail Filiz'in son hali herkesi şaşırttı. İşte başta İsmail Filiz olmak üzere birçok ünlü ismin değişimini sizler için derledik.

Ezel dizisinde Ömer karakterini canlandırmıştı! İsmail Filiz son haliyle hayranlarını şaşırttı!

Oktay Kaynarca

Ezel dizisinde Ömer karakterini canlandırmıştı! İsmail Filiz son haliyle hayranlarını şaşırttı!

Nihat Nikerel

Ezel dizisinde Ömer karakterini canlandırmıştı! İsmail Filiz son haliyle hayranlarını şaşırttı!

Gürkan Uygun

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