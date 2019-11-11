Ezel dizisinde Ömer karakterini canlandırmıştı! İsmail Filiz son haliyle hayranlarını şaşırttı!

Hiç kuşkusuz Türk televiyon tarihinin en iyi dizilerinden biri Ezel... Oyuncu kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu, Tuncel Kurtiz, Cansu Dere gibi isimlerin yer aldığı Ezel, hala adından söz ettirmeye devam ediyor. Ezel'de en çok dikkat çeken isimlerden biri Ömer karakterini canlandıran İsmail Filiz'di. Gösterdiği performans ile adından söz ettiren İsmail Filiz sosyal medyanın gündemine oturdu. İsmail Filiz'in son halini görenler gözlerine inanamıyor.

11.11.2019 16:46 - Son Güncelleme: 11.11.2019 16:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





