Eyyvah Eyvah’ın Müjgan’ı Özge Borak’ın ilk eşi bakın kim! Kınalı Kar, Sefirin Kızı derken hep onu izlemişiz! Meğer Ata Demirer’den önce...
Kadrosunda Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak, Salih Kalyon, Tanju Tuncel'in yer aldığı Eyyvah Eyvah 2 filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu. 2012-2014 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Ata Demirer ile yer aldığı filmde Müjgan karakterini canlandıran filmde Müjgan karakterini canlandıran Özge Borak'ın hayatı da merak edilip aştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, Ata Demirer ile ikinci evliliğini yapan Borak'ın özellikle ilk eşini merak etti. Borak'ın ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Özge Borak'ın Kınalı Kar, Sefirin Kızı gibi dizilerde rol alan eski eşi...
27.09.2022 21:46 - Son Güncelleme: 27.09.2022 21:46
Eyyvah Eyvah 2 filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem olan Özge Borak'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başladı.
Eyyvah Eyvah 2 filminde eski eşi Ata Demirer ile birlikte rol alan Özge Borak'ın özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.
İnternet kullanıcıları, Ata Demirer ile ikinci evliliğini yapan Borak'ın özellikle ilk eşini merak etti.